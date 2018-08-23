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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-форвард сборной Англии Карлтон Коул был признан банкротом

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Карлтон Коул был признан банкротом.

Высший суд Лондона признал банкротом футболиста, отыгравшего в АПЛ 16 сезонов. За годы в профессиональном спорте Коул заработал многомиллионное состояние, но остался без средств к существованию.

«Надеюсь, что моя история поможет молодым игрокам, научит их распознавать людей и понимать, чьи советы стоит слушать. К сожалению, я не понимал этого. А когда осознал, было уже слишком поздно», — цитирует Коула Metro.

Последним клубом 34-летнего Коула был «Персиб» из Индонезии. За свою карьеру он провёл 293 матча за «Вест Хэм», забив 68 мячей. Также форвард вызывался в сборную Англии и провёл за национальную команду семь матчей. В настоящее время Коул работает в центре поддержки молодёжи.

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