Экс-форвард сборной Англии Карлтон Коул был признан банкротом

Высший суд Лондона признал банкротом футболиста, отыгравшего в АПЛ 16 сезонов. За годы в профессиональном спорте Коул заработал многомиллионное состояние, но остался без средств к существованию.

«Надеюсь, что моя история поможет молодым игрокам, научит их распознавать людей и понимать, чьи советы стоит слушать. К сожалению, я не понимал этого. А когда осознал, было уже слишком поздно», — цитирует Коула Metro.