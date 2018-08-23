Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал»

Источник: AFP 2018

Лучший вратарь ЧМ-2018. Молодой защитник, который уже успел поиграть в сборной Испании и тоже был на последнем чемпионате мира. Бразильский суперталант. Пара воспитанников, которые перешли из академии. 125 млн евро потрачено на трансферы. Трансферное лето, абсолютно нормальное по стандартам любого клуба. Любого, но только не «Реала». Это особенный клуб, который только что потерял особенного футболиста. Поэтому трансформация команды вызывает массу вопросов. Попробуем ответить на самые важные.

Почему именно Лопетеги?

Ответ надо надо начать с объяснения того, чего «Реал» лишился. Заточенность под Криштиану была уникальна: обычно в такой степени подстраиваются под футболистов, которые гораздо больше вовлечены в игру с мячом. Говорить о том, что это делало «Реал» предсказуемым — так же банально, как напоминать о том, что португалец много забивал. Вы это знаете. Но всё-таки однообразность действий Криштиану на поле часто недооценивают. Опишу её просто. Хватит всего двух крышесносящих цифр. Первая: в прошлом сезоне Криштиану делал только 27 пасов за матч. Вторая: и наносил 6,5 ударов за матч. Один удар на четыре паса, теперь вы точно знаете, насколько предсказуемой становилась атака, когда он получал мяч. А теперь главное.

Футбол, который ставит Лопетеги, несовместим с таким игроком.

Тренер «Реала» — концептуалист, причём он ищет вдохновения там же, где тренеры молодёжки «Барселоны»: в голландской старой школе.

Каждый игрок должен уметь играть на любой позиции. Конечно, это не буквальное повторение тотального футбола. Но заимствование довольно значительное. И нет ничего хуже для такой концепции, чем игрок одной функции. Пусть даже его функция — забивать 50 голов за сезон.

Это не попытка сказать, что потеря лидера — плюс для команды. Конечно, нет. Речь о другом: если кто и может перестроить команду, в которой Криштиану провёл последние девять лет, то Лопетеги — один из лучших вариантов. Он мастер коллективизма.



Просто пригласить баска взамен Зидана и заставить тренировать тот же «Реал» с Криштиану было бы катастрофой. Они не подходят друг другу. Но если ты только что потерял Криштиану, пригласить его строить новую команду не вокруг лидеров, а вокруг новых игровых принципов, одновременно убрав человека, кто был олицетворением прошлого — разумно и логично. Именно этим Лопетеги занимается всю карьеру. И он всех знает: уже работал с испанцами «Реала», когда они проходили разные возрастные группы в сборной.

Иско и Бэйл — новые ключевые игроки?

В испанской прессе было много разговоров о том, что лидерами новой команды станут Иско и Бэйл. Это отчасти верно и заслуживает внимания.



Иско — игрок, который может стать проводником концепции тренера. Тем, кто инициирует постоянную смену позиций. К этому у Иско природная предрасположенность: он играет по всему пространству поля, и если не контролировать этот процесс, даже начинает мешать партнёрам по команде, смещаясь на их позицию. Но для Лопетеги это плюс.



Своими смещениями Иско заставляет двигаться всю группу атаки. Больше движения, больше открываний под пас, больше созданных зон.



Иско в новом «Реале» будет не лидером, а важнейшим тактическим звеном: стартером организованного хаоса, который будет затрагивать всю команду. С такой его ролью будет проще вскрывать команды, которые с первых минут становятся в два ряда перед штрафной.



С Бэйлом всё сложнее. Тактически, Лопетеги больше подходит Бензема, который намного больше вдали от мяча. Но это не имеет значения. Раз Бэйл остался после ухода Криштиану, значит, ему есть, что доказать себе и клубу. Мотивированный топ-форвард, который за годы убедил всех, что не страдает от лишнего эгоцентризма — это усиление, если сравнивать с Бэйлом пары прошлых сезонов. Ради такого можно и пойти на компромисс со своими тактическими концепциями.

Нужно ли «Реалу» усиление?

Что осталось у «Реала», когда португалец ушёл? Количественно группа атаки укомплектована. Есть молодой дублёр для Бензема и четыре фланговых игрока для под стандартную схему 4−3−3, которую Лопетеги использует всю тренерскую карьеру. Правда, эта четвёрка включает 18-летнего Винисиуса и Лукаса Васкеса, главными достоинствами которого являются, скорее, тактическая дисциплина и работоспособность, а не креатив у чужой штрафной. Но опять же, это согласуется с качествами нового тренера. Как раз их, Васкеса и Винисиуса, он и должен выводить на новый уровень. Делать суперзвёзд из Асенсио, Иско. Под другие трансферные планы лучше подошёл бы другой тренер. А сейчас нужно получить максимум от Себальоса.

Кстати, о Себальосе. Многие отметили странную замену в матче за Суперкубок: Каземиро уступил место Себальосу, когда «Реал» выигрывал. Эта замена упростила жизнь «Атлетико». Коке и Саулю сразу стало свободнее дышать, и они этим воспользовались. Так вот, эта замена — подсказка. Намёк на трудности, которые «Реал» должен преодолеть в процессе перестройки. И на способ преодоления тоже. У Каземиро впереди непростой период.

Каземиро — символ перемен

Летом команду покинул главный игрок, который заточен под одну функцию и был несовместим с футболом Лопетеги. Но ещё один остался, и он тоже играет ключевую роль. Это Каземиро. Без него «Реал» разваливается, потому что ни Кроос, ни Модрич не дают необходимой интенсивности в игре без мяча. При этом, он не подходит для футбола, в который «Реал» пытается играть. Качество контроля мяча — ключевой фактор, на месте опорника должен быть игрок с отличным пасом. Кто-то вроде Крооса. Это системная проблема, которую придётся решать компромиссом: либо за счёт качества контроля мяча, либо за счёт уязвимости после потерь. Что выберет Лопетеги?

В Суперкубке он попробовал вариант в рамках своего игрового стиля, когда у команды было преимущество, и потерял это преимущество. Вероятно, в дальнейшем можно ждать двух взаимонаправленных процессов. Во-первых, постепенного прогресса Каземиро в новой роли, прогресса в игре с мячом. Это нормальный процесс, то же самое сейчас в «Челси» делает Маурицио Сарри с Н’Голо Канте. Во-вторых, для всей команды контрпрессинг станет базовой реакцией на потерю мяча. Нужно время, чтобы это вошло в привычку у группы атаки «Реала» (к такому они не привыкли), но если Лопетеги этого добьётся, незаменимость Каземиро значительно снизится. В игре с «Хетафе» мы увидели, что это может сработать, пусть пока и не с соперниками уровня «Атлетико».

«Реал» не просто держал мяч, а доминировал — в том значении этого слова, которое принято в Каталонии. Безумные 78% владения мячом.

Контроль соперника за счёт контроля мяча, прямая противоположность тому, что было при Зидане. За каждой потерей — мгновенный отбор. Отборы либо перехваты есть на счету каждого полевого игрока «Реала». В такой игре отсутствие Каземиро можно было не заметить. Это — главный показатель того, как уже изменилась команда.



Если «Реал» научится обходиться без Каземиро регулярно, можно будет сказать, что строительство новой команды окончено. Она будет готова.

P.S.