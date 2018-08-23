«Реал» ищет клуб для Коэнтрау
Руководство «Реала» проведет переговоры с агентом защитника Фабиу Коэнтрау Жорже Мендешем.
Руководство «Реала» проведет переговоры с агентом защитника Фабиу Коэнтрау Жорже Мендешем.
Как сообщает Marca, боссы мадридского клуба недовольны тем, что португалец не ищет себе новую команду, тогда как в «Реале» на него не рассчитывают — он даже не появлялся ни на одной тренировке в нынешнем сезоне.
По данным источника, «Реал» и Мендеш обсудят варианты трудоустройства Коэнтрау, чей контракт рассчитан до конца сезона. Вариант с арендой осложняет тот факт, что у португальца зарплата 4 миллиона евро в год.