Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Зенит
Мольде
Футбол. Еврокубки
19:30
Тренчин
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:05
Сарпсборг 08
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпия Л
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:30
Генк
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Гент
Бордо
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Уфа
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
12:35 (мск), источник: Советский спорт

Испанская ассоциация футболистов против проведения матчей в США и Канаде

Испанская лига достигла соглашения с компанией Relevant, согласно которому в течение 15 лет матчи примеры будут проводиться в США и Канаде.

Источник: AP 2018

Президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил против проведения игр за пределами Испании. Напомним, что 22 августа состоялся встреча ассоциации с капитанами клубов примеры.

«Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения. Игроки не хотят проводить матчи за океаном, и такие нововведения должны приниматься более последовательно и с учётом интересов других людей. Это решение является проявлением неуважения по отношению к футболистам, судьям и болельщикам.

По моей информации, некоторые клубы выступают за проведение матчей в Америке, но я представляю игроков. Мы должны выступить с заявлением и, если не последует реакции, решать проблему самостоятельно. Надеемся, что дело не дойдёт до забастовки, но будем идти до конца, если это потребуется», — приводит слова Агансо ESPN US.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид»
Малышко снова тот. Он просто воспользовался всеобщей смутой
Звезды НХЛ дарят хоккейную экипировку детским школам в России
Экс-игрок «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»
ЦСКА подписал суперталанта из Мали. Его хотели «Реал» и «ПСЖ»
В Ярославле снесли памятник массажисту разбившегося «Локомотива»
Забелинская не допущена до участия в Азиатских играх
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь