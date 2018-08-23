Звезды «Реала» и «Барсы» не хотят играть матчи чемпионата Испании в США. И правильно делают

Соккер в США развивается с каждой секундой. Пока вы дочитаете этот текст — у каждой команды МЛС появится еще минимум один новый болельщик. Американские стадионы заполняются почти всегда — притом порой на «европейский футбол» приходят под 100 тысяч болельщиков. В МЛС регулярно доигрывают звезды — начиналось все с Бекхэма, но сейчас там работабт, например, Уэйн Руни, Давид Вилья, Бастьян Швайнштайгер и многие другие.

Другая важная история про нормальный футбол и США — турне европейских топ-клубов. Уже не первый год «Реал», «МЮ» и десятки известных команд выбирают именно Северную Америку в рамках предсезонной подготовки. Понятно, что это история больше про маркетинг и, собственно, деньги. Гранды развивают свою фан-базу в США, получают гонорары за участие в товарищеских турнирах, плюс тренируются в отличных условиях. «Реал» вообще в этом году провел в Нью-Йорке презентацию своей третьей формы.

Но американские пиарщики пошли дальше. Теперь они хотят продвигать футбол в США самым простым способом. Привезти в страну матчи топовых чемпионатов. Настоящие, не выставочные.

Что случилось?

Несколько дней назад Ла лига подписала контракт с компанией Relevent Sports сроком аж на 15 лет на проведение игр чемпионата Испании в Америке. Притом сделала это без ведома профсоюза игроков или Королевской испанской футбольной федерации.

То есть, «простые смертные» — в данном случае Лионель Месси, Серхио Рамос, Антуан Гризманн — даже не знали, что их заставят совершать путешествие (я) в США прямо по ходу сезона. Не коммерческое, а абсолютно соревновательное.

Более того, в договоре записано, что первый матч Примеры в США должен быть проведен уже в этом году. Обязательно с участием одной из трех топ-команд — «Реала», «Барселоны» или «Атлетико».

Что это значит: профессиональные футболисты, суперзвезды, десятки сотрудников клуба обязаны, в разгар напряженного сезона, лететь только в одну сторону 8−10 часов. Там выдержать сложную акклиматизацию, сыграть один матч и сразу же лететь обратно в Испанию (или в другую европейскую страну на матч Лиги чемпионов).

И тут не работает фишка с турне: во-первых, предсезонка на то и предсезонка — не страшно проиграть, можно использовать молодежь, а порой и просто усталых, еще не привыкших к часовому поясу футболистов. Потому что матчи-то выставочные, товарищеские. На результат плевать, по большому счету.

Теперь представьте, что Месси, Рамос и другие только вчера-позавчера прилетели в США. Например, на матч «Барселона» — «Реал» (в календаре домашняя для каталонцев игра стоит 28 октября). Естественно, на второй-третий организмы суперзвезд (они как бы люди) будут отнюдь не в лучшем состоянии. Акклиматизация в Северной Америке — проблема очень серьезная. Для кого угодно, спортсмены с отличным здоровьем не исключение.

Выходит, надо или играть в паршивом физическом состоянии важнейший матч, или, окей, приезжать в США на неделю. Чтобы к игре быть в идеальном фитнес-состоянии. Только вот выдергивать взрослых людей на семь дней на другой континент ради одного матча внутреннего чемпионата — тоже абсолютное издевательство.

Наконец, команда, у которой должен быть домашний матч, теряет преимущество своего поля. Вместо, условно, «Камп Ноу» почему-то вынуждена играть на стадионе в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Короче, один сплошной бред.

Логично, что футболисты выступили с категорическим протестом. Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо опубликовал заявление от имени организации:

Это просто возмутительно. Игроки в шоке. Все они выступают против такого глупого решения. Единогласно против. Футболисты не хотят играть в США. Такие решения надо согласовывать заранее. Это большой удар по клубам, футболистам, болельщикам, да просто по здравому смыслу. Игроки, в крайнем случае, готовы и бойкотировать матчи в США.

Под этим заявлением подписались капитаны абсолютно всех 20 клубов Примеры. Говорят, что больше всего разгневался Лионель Месси. У аргентинца и так по работе дикое количество перелетов, а тут еще и матчи чемпионата Испании зачем-то надо играть в США. Кажется, примерно так же думают еще сотни футболистов из всех клубов Примеры.