Звезды «Реала» и «Барсы» не хотят играть матчи чемпионата Испании в США. И правильно делают
Все футболисты Примеры в шоке.
Все футболисты Примеры в шоке.
Соккер в США развивается с каждой секундой. Пока вы дочитаете этот текст — у каждой команды МЛС появится еще минимум один новый болельщик. Американские стадионы заполняются почти всегда — притом порой на «европейский футбол» приходят под 100 тысяч болельщиков. В МЛС регулярно доигрывают звезды — начиналось все с Бекхэма, но сейчас там работабт, например, Уэйн Руни, Давид Вилья, Бастьян Швайнштайгер и многие другие.
Другая важная история про нормальный футбол и США — турне европейских
Но американские пиарщики пошли дальше. Теперь они хотят продвигать футбол в США самым простым способом. Привезти в страну матчи топовых чемпионатов. Настоящие, не выставочные.
Несколько дней назад Ла лига подписала контракт с компанией Relevent Sports сроком аж на 15 лет на проведение игр чемпионата Испании в Америке. Притом сделала это без ведома профсоюза игроков или Королевской испанской футбольной федерации.
То есть, «простые смертные» — в данном случае Лионель Месси, Серхио Рамос, Антуан Гризманн — даже не знали, что их заставят совершать путешествие (я) в США прямо по ходу сезона. Не коммерческое, а абсолютно соревновательное.
Более того, в договоре записано, что первый матч Примеры в США должен быть проведен уже в этом году. Обязательно с участием одной из трех
Что это значит: профессиональные футболисты, суперзвезды, десятки сотрудников клуба обязаны, в разгар напряженного сезона, лететь только в одну сторону 8−10 часов. Там выдержать сложную акклиматизацию, сыграть один матч и сразу же лететь обратно в Испанию (или в другую европейскую страну на матч Лиги чемпионов).
И тут не работает фишка с турне:
Теперь представьте, что Месси, Рамос и другие только
Выходит, надо или играть в паршивом физическом состоянии важнейший матч, или, окей, приезжать в США на неделю. Чтобы к игре быть в идеальном
Наконец, команда, у которой должен быть домашний матч, теряет преимущество своего поля. Вместо, условно, «Камп Ноу»
Логично, что футболисты выступили с категорическим протестом. Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо опубликовал заявление от имени организации:
Это просто возмутительно. Игроки в шоке. Все они выступают против такого глупого решения. Единогласно против. Футболисты не хотят играть в США. Такие решения надо согласовывать заранее. Это большой удар по клубам, футболистам, болельщикам, да просто по здравому смыслу. Игроки, в крайнем случае, готовы и бойкотировать матчи в США.
Под этим заявлением подписались капитаны абсолютно всех 20 клубов Примеры. Говорят, что больше всего разгневался Лионель Месси. У аргентинца и так по работе дикое количество перелетов, а тут еще и матчи чемпионата Испании
Теперь руководство чемпионата в безвыходной ситуации: