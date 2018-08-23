Владимир Невинский стал главным тренером футболистов минского «Торпедо»

Владимир Невинский начинал нынешний сезон в тренерском штабе торпедовской команды, который возглавлял Сергей Кабельский. В середине июня после домашнего поражения в 12-м туре от «Слуцка» (0:1) Кабельского сменил Лагун, который теперь также покинул «Торпедо». Ассистентом Владимира Невинского будет Дмитрий Новицкий. Наставники официально дебютируют в новых должностях 25 августа в матче 19-го тура чемпионата Беларуси, когда торпедовцы сыграют в Гродно против футболистов «Немана».