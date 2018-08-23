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15:23 (мск), источник: БЕЛТА

Владимир Невинский стал главным тренером футболистов минского «Торпедо»

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов минского «Торпедо» стал Владимир Невинский, который сменил на этом посту Леонида Лагуна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе торпедовского клуба.

Владимир Невинский начинал нынешний сезон в тренерском штабе торпедовской команды, который возглавлял Сергей Кабельский. В середине июня после домашнего поражения в 12-м туре от «Слуцка» (0:1) Кабельского сменил Лагун, который теперь также покинул «Торпедо». Ассистентом Владимира Невинского будет Дмитрий Новицкий. Наставники официально дебютируют в новых должностях 25 августа в матче 19-го тура чемпионата Беларуси, когда торпедовцы сыграют в Гродно против футболистов «Немана».

После 18 туров минское «Торпедо», которое вернулось в высшую лигу после долгого перерыва, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 10 поражений; разница мячей — 8−22).

Лидирует в чемпионате борисовский БАТЭ, у которого 44 очка, по 37 баллов у «Витебска» и минского «Динамо».

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