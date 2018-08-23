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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА может вынудить «ПСЖ» продать Неймара или Мбаппе

Сегодня, 23 августа, УЕФА вынесет решение по делу о нарушении правила финансового fair play организации летом 2017 года со стороны «ПСЖ», сообщает Onda Cero.

Источник: Reuters

По информации источника, международная организация может вынудить французский клуб продать одного из двух дорогостоящих игроков — Неймара или Кильяна Мбаппе. Альтернативой этому является резкое сокращение расходов на покупку новых футболистов.

Если действующий чемпион Франции не примет один из предложенных вариантов, ему будет грозить либо очень крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что «Реал» в последний день трансферного окна предпримет попытку купить любого из двух лидеров «ПСЖ». По плану боссов «королевского клуба», либо Неймар, либо Мбаппе должен заменить ушедшего в «Ювентус» Криштиану Роналду.

Напомним, бразилец прошлым летом перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Француз, в свою очередь, был арендован у «Монако» с последующим обязательством выкупа прав за 180 миллионов евро.

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