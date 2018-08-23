Президент Примеры заподозрил «Интер» в нарушении финансового фэир-плей
Президент Примеры Хавьер Тебас вновь выступил с критикой в адрес миланского «Интера».
Президент Примеры Хавьер Тебас вновь выступил с критикой в адрес миланского «Интера».
На этот раз функционер заподозрил итальянский клуб в нарушении правил финансового
Ранее руководство «Интера» сообщило, что планирует предпринять юридические меры воздействия на Тебаса. Причиной недовольства миланцев стали слова функционера, который заявил, что у «Интера» нет денег на покупку игроков, а затем клуб предлагает огромные суммы. Так Тебас прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Луки Модрича в «Интер».
«Накажет ли УЕФА «ПСЖ» за нарушение правил финансового
И мы говорим не только о «ПСЖ» или «Манчестер Сити», но и о других клубах, например, «Интере». На примере случая Модрича мы видим, что вам необязательно иметь сильный клуб, нужны лишь деньги!
Всё это приводит к инфляции и демпингу в таких стабильных пространствах, как Примера. Я активно работал над решением таких проблем в этом году, — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.