Президент Примеры заподозрил «Интер» в нарушении финансового фэир-плей

Источник: Reuters

На этот раз функционер заподозрил итальянский клуб в нарушении правил финансового фэир-плей.

Ранее руководство «Интера» сообщило, что планирует предпринять юридические меры воздействия на Тебаса. Причиной недовольства миланцев стали слова функционера, который заявил, что у «Интера» нет денег на покупку игроков, а затем клуб предлагает огромные суммы. Так Тебас прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Луки Модрича в «Интер».

«Накажет ли УЕФА «ПСЖ» за нарушение правил финансового фэир-плей? Я настроен пессимистично. УЕФА не относится к этой проблеме серьёзно. Нужно брать быка за рога, иначе ничего не сработает.

И мы говорим не только о «ПСЖ» или «Манчестер Сити», но и о других клубах, например, «Интере». На примере случая Модрича мы видим, что вам необязательно иметь сильный клуб, нужны лишь деньги!