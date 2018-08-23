Роналду назвал второй любимый вид спорта

«Мне нравится Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), люблю смотреть поединки. Также смотрю теннис и баскетбол. Пинг-понг — второй любимый вид спорта. В нем я хорош», — заявил Роналду.

Португалец поддерживает дружеские отношения с бойцами UFC — ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В феврале Роналду встретился с российским бойцом. Спортсмены обменялись подарками.