Сезон чемпионата Германии по футболу стартует матчем действующего победителя «Баварии»

Источник: Reuters

Самый посещаемый чемпионат Европы стартует последним из пятерки клубных топ-турниров континента, при этом в Германии уже прошли матчи Кубка страны. Также две недели назад «Бавария» и «Айнтрахт» разыграли Суперкубок Германии. Матч, который подтвердил превосходство мюнхенцев, завершился со счетом 5:0. В конце прошлого сезона франкфуртцы во главе с Нико Ковачем, нынешним тренером «Баварии», сенсационно победили действующего чемпиона в финале Кубка Германии (3:1).

В Мюнхене 46-летний Ковач заменил Юппа Хайнкеса, который после отставки Карло Анчелотти возглавил команду по ходу прошлого сезона и в 73 года выиграл очередное чемпионство. Продлевать контракт с Хайнкесом не стали, руководство мюнхенцев рассчитывает с новым тренером вернуть себе титул сильнейшего клуба Европы. «Бавария» является последним неиспанским клубом, выигравшим Лигу чемпионов (2013).

Помимо «Баварии», тренеров поменяли и два основных конкурента команды в чемпионате страны — претендующие на высокие места дортмундская «Боруссия», которую возглавил швейцарец Люсьен Фавр, и «Лейпциг», где теперь работает Ральф Рангник. Вновь поведут борьбу за главный еврокубок пробившиеся в основной турнир Лиги чемпионов нынешнего сезона «Шальке» и «Хоффенхайм», где продолжает успешно работать 31-летний Юлиан Нагельсманн.

В межсезонье немецкие клубы потратили менее €500 млн, при этом фавориты расстались с несколькими звездами.

«Баварию» покинул чилиец Артуро Видаль, перебравшийся в «Барселону», хотя мюнхенцы пока сохранили своего форварда Роберта Левандовского, которого давно мечтает видеть в своих рядах мадридский «Реал». Пополнили состав команды полузащитник «Шальке» Леон Горетцка и 18-летний канадский вундеркинд Альфонсо Дэвис, игравший в североамериканской Главной футбольной лиге (МЛС) за «Ванкувер» с 15 лет.

«Шальке» без Хеведеса

«Шальке» успешно продал во французский «Пари Сен- Жермен» защитника Тило Кереру (специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt.de оценивает этот переход в €45 млн), окончательно покинул Гельзенкирхен отправившийся в московский «Локомотив» защитник Бенедикт Хеведес.

Из фаворитов наибольшие кадровые перестановки произошли в дортмундской «Боруссии», которую пополнил вернувшийся из Китая бывший полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель.

«Лейпциг» выручил €60 млн за проданного в английский «Ливерпуль» гвинейца Наби Кейта, а «Байер» из Леверкузена приобрел одного из самых ярких юных бразильских футболистов — 18-летнего форварда Паулиньо.

Впервые без «Гамбурга»

Нынешний сезон станет 56-м после создания бундеслиги. Впервые за послевоенные годы чемпионат Германии пройдет без участия «Гамбурга», который вылетел во вторую бундеслигу вместе с «Кельном». На их место пришли «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Нюрнберг». «Фортуна» вернулась в элиту спустя пять лет, «Нюрнберг», который владеет рекордном по количеству вылетов из первой бундеслиги (восемь раз), — через четыре года.

В прошлом сезоне в среднем за матчами немецкого чемпионата наблюдали 44 650 зрителей. В новом турнире заметного снижения посещаемости не намечается, так как стадионы в Нюрнберге и Дюссельдорфе вмещают примерно одинаковое количество зрителей с аренами в Гамбурге и Кельне (около 50 тысяч).

В чемпионате Германии примут участие 18 команд. Это «Бавария» (Мюнхен), «Шальке» (Гельзенкирхен), «Хоффенхайм», «Боруссия» (Дортмунд), «Байер» (Леверкузен), «Лейпциг», «Штутгарт», «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Боруссия» (Менхенгладбах), «Герта» (Берлин), «Вердер» (Бремен), «Аугсбург», «Ганновер», «Майнц», «Фрайбург», «Вольфсбург», «Фортуна» (Дюссельдорф), «Нюрнберг».

Клубы, занявшие первые четыре места, получат путевки в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пятая и шестая команды, а также обладатель Кубка Германии сыграют в Лиге Европы. Две последние команды покинут элиту. Клуб, занявший 16-е место, сыграет в переходных матчах с третьей командой второй бундеслиги.