Французский футболист Гомис перешел из турецкого «Галатасарая» в саудовский «Аль-Хиляль»

Контракт Гомиса с новым клубом рассчитан на два сезона. Также в соглашении есть пункт о возможном продлении договора еще на один год. Ранее пресс-служба «Галатасарая» сообщала, что «Аль-Хиляль» заплатит за переход 33-летнего футболиста €6 млн.

В течение своей карьеры Гомис выступал за французские клубы «Сент-Этьен» (164 матча, 49 голов), «Труа» (13, 6), «Лион» (244, 95) и «Марсель» (34, 21), а также за валлийский «Суонси» (71, 17) и турецкий «Галатасарай» (42, 32). Футболист становился обладателем Кубка Франции («Лион», 2012) и побеждал в чемпионате Турции («Галатасарай», 2017/18). Также Гомис является автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Чемпионов — в 2011 году, играя в составе «Лиона», он забил три мяча в течение восьми минут в матче против загребского «Динамо».