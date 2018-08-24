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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Зидан остается запасным вариантом для «МЮ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан все же рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как потенциальный сменщик Жозе Моуринью.

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, боссы «МЮ» не обсуждают отставку португальца, однако понимают, что необходимо иметь запасной вариант на всякий случай. Таким вариантом для них стал Зидан, который сам хочет возглавить «МЮ».

По данным источника, француз готов ждать и через свое окружение поддерживает контакт с «МЮ» и прощупывает почву на предмет положения дел у Моуринью.

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