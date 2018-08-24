Голкипер сборной Казахстана Давид Лория официально вернулся в «Кайрат»

Накануне «Кайрату» разрешили дозаявить Лория после закрытия трансферного окна. Решение приняла Палата по разрешению споров Казахстанской федерации футбола (ПРС КФФ) на основании регламента по статусу и переходам игроков на правах свободных агентов.

Кроме того, «Кызыл-Жар СК» разрешили дозаявить бывшего защитника молодежной сборной Казахстана Бакдаулета Кожабаева, который ранее играл за «Ордабасы и «Иртыш». В этом сезоне 26-летний футболист выступал только за молодежную команду шымкентцев во второй лиге.

36-летний Лория в начале года перешел в «Актобе», но еще до старта КПЛ отправился в «Ордабасы», за который провел семь матчей в чемпионате. Ранее он также играл за «Иртыш», турецкие «Ризеспор» и «Каршияку», «Астану», российский «Спартак-Нальчик», шведский «Хальмстад», «Шахтер», «Женис» и кокшетауский «Есиль».

Летом 2013 года Лория перешел в «Кайрат». За алматинский клуб он сыграл 16 матчей в КПЛ, но в начале сезона-2014 покинул команду.