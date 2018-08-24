Голкипер сборной Казахстана Давид Лория официально вернулся в «Кайрат»
Вратарь Давид Лория перешел в «Кайрат». Об этом сообщил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Вратарь Давид Лория перешел в «Кайрат». Об этом сообщил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Накануне «Кайрату» разрешили дозаявить Лория после закрытия трансферного окна. Решение приняла Палата по разрешению споров Казахстанской федерации футбола (ПРС КФФ) на основании регламента по статусу и переходам игроков на правах свободных агентов.
Кроме того, «Кызыл-Жар СК» разрешили дозаявить бывшего защитника молодежной сборной Казахстана Бакдаулета Кожабаева, который ранее играл за «Ордабасы и «Иртыш». В этом сезоне 26-летний футболист выступал только за молодежную команду шымкентцев во второй лиге.
36-летний Лория в начале года перешел в «Актобе», но еще до старта КПЛ отправился в «Ордабасы», за который провел семь матчей в чемпионате. Ранее он также играл за «Иртыш», турецкие «Ризеспор» и «Каршияку», «Астану», российский «Спартак-Нальчик», шведский «Хальмстад», «Шахтер», «Женис» и кокшетауский «Есиль».
Летом 2013 года Лория перешел в «Кайрат». За алматинский клуб он сыграл 16 матчей в КПЛ, но в начале сезона-2014 покинул команду.
В сборной Казахстана Лория дебютировал в 2000 году. На его счету 45 матчей — это рекорд среди вратарей и пятый — среди всех игроков.