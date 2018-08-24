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15:42 (мск)

Венгер сфотографировался в Либерии с ребенком, названным в честь него

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прилетел в Либерию, где встретится с президентом страны Джорджем Веа.

Источник: Reuters

Веа играл у Венгера в «Монако» в 1988-м, после этого он выступал за «ПСЖ» и «Милан» и в 1995 году стал единственным африканцем, получившим награду ФИФА «Игрок года».

В Либерии Венгер получит высшую государственную награду Либерии Humane Order of African Redemption. Также этот орден получит еще один французский тренер Клод Ле Руа, еще один тренер Веа.

В аэропорту Венгера встретили несколько сотен человек, одетых в футболки «Арсенала». Там же француз сфотографировался с младенцем, которого назвали в честь него.

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