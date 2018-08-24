«Монако» опубликовал отчёт о состоянии Головина и других травмированных игроков
«Монако» своём официальном сайте опубликовал отчёт о состоянии травмированных футболистов команды, среди которых российский полузащитник Александр Головин.
«Монако» своём официальном сайте опубликовал отчёт о состоянии травмированных футболистов команды, среди которых российский полузащитник Александр Головин.
Согласно данным отчёта, Головин продолжает планомерно восстанавливаться от травмы голеностопа и находится под наблюдением медицинского штаба команды.
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Ранее Головин заявил, что не может назвать точные сроки своего восстановления. Напомним, трансфер 22-летнего россиянина из ЦСКА обошёлся «Монако» примерно в € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.