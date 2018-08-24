Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Олимпик Д0
Шахтер Д0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
8Юрий Жирков. Карьера в фото
17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» опубликовал отчёт о состоянии Головина и других травмированных игроков

«Монако» своём официальном сайте опубликовал отчёт о состоянии травмированных футболистов команды, среди которых российский полузащитник Александр Головин.

Источник: AP 2018

Согласно данным отчёта, Головин продолжает планомерно восстанавливаться от травмы голеностопа и находится под наблюдением медицинского штаба команды.

Защитник Ронаэль Пьер-Габриэль в настоящий момент проходит курс лечения. Также продолжают своё восстановление вратарь Даниэль Субашич и защитник Андреа Раджи. Что касается нападающего Стевана Йоветича, он получил травму икры правой ноги и в настоящий момент проходит курс лечения.

Ранее Головин заявил, что не может назвать точные сроки своего восстановления. Напомним, трансфер 22-летнего россиянина из ЦСКА обошёлся «Монако» примерно в € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться
Полузащитник «Зенита» успешно прооперирован в Барселоне
Более 40 тысяч билетов продано на матч сборной России по футболу
Главный тренер «ПСЖ» посадит Буффона на скамейку запасных
Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу
Все билеты на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» проданы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь