«Монако» опубликовал отчёт о состоянии Головина и других травмированных игроков

Согласно данным отчёта, Головин продолжает планомерно восстанавливаться от травмы голеностопа и находится под наблюдением медицинского штаба команды.



Защитник Ронаэль Пьер-Габриэль в настоящий момент проходит курс лечения. Также продолжают своё восстановление вратарь Даниэль Субашич и защитник Андреа Раджи. Что касается нападающего Стевана Йоветича, он получил травму икры правой ноги и в настоящий момент проходит курс лечения.



Ранее Головин заявил, что не может назвать точные сроки своего восстановления. Напомним, трансфер 22-летнего россиянина из ЦСКА обошёлся «Монако» примерно в € 30 млн. Игрок заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2023 года.