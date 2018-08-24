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19:05 (мск), источник: Советский спорт

Тухель посадит Буффона на скамейку запасных «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что вратарь Джанлуиджи Буффон на время сядет на скамейку запасных.

Источник: Reuters

В трех первых матчах за «ПСЖ» 40-летний голкипер пропустил два гола.

«Мне не хочется отправлять Буффона на скамейку запасных, но Альфонсо Ареола тоже должен найти ритм. Джиджи провел три великолепных матча, но я также должен предоставить шанс Ареола, чтобы тот мог вернуть себе ритм. А дальше будет видно», — приводит слова Тухеля Calciomercato.

Буффон выступал за «Ювентус» клуб с 2001 года. В составе туринского клуба он девять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды Кубок страны. В начале июля голкипер подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».

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