Тухель посадит Буффона на скамейку запасных «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что вратарь Джанлуиджи Буффон на время сядет на скамейку запасных.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что вратарь Джанлуиджи Буффон на время сядет на скамейку запасных.
В трех первых матчах за «ПСЖ» 40-летний голкипер пропустил два гола.
«Мне не хочется отправлять Буффона на скамейку запасных, но Альфонсо Ареола тоже должен найти ритм. Джиджи провел три великолепных матча, но я также должен предоставить шанс Ареола, чтобы тот мог вернуть себе ритм. А дальше будет видно», — приводит слова Тухеля Calciomercato.
Буффон выступал за «Ювентус» клуб с 2001 года. В составе туринского клуба он девять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды Кубок страны. В начале июля голкипер подписал контракт с «Пари Сен-Жермен».