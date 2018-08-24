Тухель посадит Буффона на скамейку запасных «ПСЖ»

«Мне не хочется отправлять Буффона на скамейку запасных, но Альфонсо Ареола тоже должен найти ритм. Джиджи провел три великолепных матча, но я также должен предоставить шанс Ареола, чтобы тот мог вернуть себе ритм. А дальше будет видно», — приводит слова Тухеля Calciomercato.