Роналду против Иммобиле, Анчелотти против Гаттузо

ЧТО СМОТРЕТЬ

25 августа, суббота

«Арсенал» — «Вест Хэм». 17.00. Стадион «Эмирейтс».

«Ювентус» — «Лацио». 19.00. Стадион «Алльянц».

«Бенфика» — «Спортинг». 21.00. Стадион «Да Луж».

«Наполи» — «Милан». 21.30. Стадион «Сан-Паоло».

ТУРИН ВСТРЕЧАЕТ РОНАЛДУ

Вторую субботу подряд в центре внимания итальянская серия А, где состоятся два топ-матча. Начнем с Турина, предвкушающего первую домашнюю игру Криштиану Роналду. «Ювентус» сейчас пожинает плоды летнего повышения цен на билеты, ведь даже подорожавшие на треть абонементы раскуплены полностью. А публика ждет, что многократный обладатель «Золотого мяча» откроет счет своим итальянским голам именно сегодня. Тем более, еще в составе «Реала» он забил в каждом из трех последних матчей на туринском стадионе, включая знаменитый гол Буффону ударом через себя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm1NH7tgJdf/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.592592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm1NH7tgJdf/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Juventus Football Club (@juventus)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T18:23:39+00:00">Aug 23, 2018 at 11:23am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду приучил к тому, что штампует мячи десятками. После «сухой» премьеры в Вероне кто-то, наверное, скажет, что после открытого испанского футбола в Италии с ее помешанностью на тактике все будет сложнее, но, скорее всего, эти люди не следили за серией А или остаются в плену стереотипов. Между тем, в позапрошлом сезоне у двух первых снайперов чемпионата — Джеко и Мертенса — было соответственно 29 и 28 мячей. В прошлом по 29 раз отличились Икарди с Иммобиле. Итальянец еще и в других турнирах забивал, так что в субботу Роналду ждет дуэль с прямым конкурентом в снайперском споре. Самое время оправдывать свой королевский статус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bms7Fs3gYzh/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bms7Fs3gYzh/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Well done to our 2018/19 first goalscorer @ciroimmobile17, who has been named #LazioNapoli MVP! #KingCiro #CMonEagles </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/official_sslazio/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> S.S. Lazio</a> (@official_sslazio) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T13:12:08+00:00">Aug 20, 2018 at 6:12am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ИГУАИН СНОВА В НЕАПОЛЕ

Вечером стоит включить трансляцию из Неаполя. Там на кипящем «Сан-Паоло» Карло Анчелотти встретится с главной командой своей жизни — «Миланом». В качестве игрока он выиграл с ней по два скудетто, Кубка чемпионов, Межконтинентальных кубка и Суперкубка УЕФА. Уже в качестве тренера добавил в коллекцию еще восемь титулов, включая пару чемпионских кубков и клубный чемпионат мира. Уже поэтому первый домашний матч Карло во главе «Наполи» получится особенным, но есть еще и тренерская дуэль со своим бывшим подопечным Дженнаро Гаттузо.

Надо сказать, неаполитанцы в первом матче с «Лацио» впечатлили, а их новый тренер, что стало ясно еще в межсезонье, предпочитает иметь в составе классического центрфорварда Милика. И поляк, и его команда на ходу, а как готов к сезону «Милан», пока не ясно. Красно-черные должны были стартовать матчем с «Дженоа», однако из-за трагедии в Генуе игру перенесли на более поздний срок. Так что сегодня Гаттузо и его ждет первая проверка боем. Кроме того, добавляет игре огня приезд в Неаполь кумира южного города Гонсало Игуаина, преданного анафеме после перехода в «Ювентус».

ДЕРБИ НЕУДАЧНИКОВ И ДЕРБИ ЛИДЕРОВ

Еще в двух чемпионатах стоит обратить внимание на дерби. Первое из них пройдет в Лондоне, и спор «Арсенала» с «Вест Хэмом» можно окрестить дуэлью неудачников. «Канониры» начали чемпионат с двух поражений впервые со времен первенства-1992/93, и Унаи Эмери явно не так представлял свою работу в Англии. Еще одна осечка, и баску придется столкнуться с водопадом критики. Пока же игроки восхищаются идеями нового тренера и восторженно встретили вернувшегося в Лондон, но пока еще не готового играть капитана Косьельни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm0x31hAAIj/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.2392578125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm0x31hAAIj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> Welcome back home, @koscielny_official6 . . #Koscielny #Arsenal #rehab</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/arsenal/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T14:25:31+00:00">Aug 23, 2018 at 7:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

От «молотобойцев» тоже ждали большего, и если 0:4 от «Ливерпуля» еще можно пережить, то домашний проигрыш «Борнмуту» не лезет ни в какие ворота. Когда вернувшемуся в премьер-лигу Мануэлю Пеллегрини покупали Фелипе Андерсона и Ярмоленко, в клубе явно рассчитывали на большее. Ждем на «Эмирейтс» настоящее сражение, в котором кроме надолго выбывших из строя Кэрролла и Лансини не примет участие испытывающий проблемы со спиной капитан гостей Нобл. Зато в середине поля есть Уилшир, который в ожидании встречи со своей бывшей командой обещает убрать все эмоции в сторону.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmx3JXIlZpN/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmx3JXIlZpN/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by West Ham United (@westham)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-22T11:13:53+00:00">Aug 22, 2018 at 4:13am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После Лондона на очереди будет Лиссабон и дерби «Бенфики» со «Спортингом». В двух первых турах непримиримые соперники показали стопроцентный результат при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей — 5:2. Однако впечатления от игры разные. Совмещающие внутренний чемпионат с выступлениями в Лиге чемпионов «орлы» выглядят очень мощно, а полузащитник Пиззи начал с четырех голов в двух турах. «Спортинг» же из-за памятного скандала с нападением фанатов, предстоящими выборами президента и разрывами игроками контрактов пока далек от совершенства. Хотя, дубль вернувшегося в родной клуб Нани не может не настраивать поклонников «львов» на позитив, ведь, участие в игре голландского снайпера Доста по-прежнему под вопросом.