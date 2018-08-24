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20:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду против Иммобиле, Анчелотти против Гаттузо

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.

ЧТО СМОТРЕТЬ

25 августа, суббота
«Арсенал» — «Вест Хэм». 17.00. Стадион «Эмирейтс».
«Ювентус» — «Лацио». 19.00. Стадион «Алльянц».
«Бенфика» — «Спортинг». 21.00. Стадион «Да Луж».
«Наполи» — «Милан». 21.30. Стадион «Сан-Паоло».

ТУРИН ВСТРЕЧАЕТ РОНАЛДУ

Вторую субботу подряд в центре внимания итальянская серия А, где состоятся два топ-матча. Начнем с Турина, предвкушающего первую домашнюю игру Криштиану Роналду. «Ювентус» сейчас пожинает плоды летнего повышения цен на билеты, ведь даже подорожавшие на треть абонементы раскуплены полностью. А публика ждет, что многократный обладатель «Золотого мяча» откроет счет своим итальянским голам именно сегодня. Тем более, еще в составе «Реала» он забил в каждом из трех последних матчей на туринском стадионе, включая знаменитый гол Буффону ударом через себя.

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Роналду приучил к тому, что штампует мячи десятками. После «сухой» премьеры в Вероне кто-то, наверное, скажет, что после открытого испанского футбола в Италии с ее помешанностью на тактике все будет сложнее, но, скорее всего, эти люди не следили за серией А или остаются в плену стереотипов. Между тем, в позапрошлом сезоне у двух первых снайперов чемпионата — Джеко и Мертенса — было соответственно 29 и 28 мячей. В прошлом по 29 раз отличились Икарди с Иммобиле. Итальянец еще и в других турнирах забивал, так что в субботу Роналду ждет дуэль с прямым конкурентом в снайперском споре. Самое время оправдывать свой королевский статус.

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ИГУАИН СНОВА В НЕАПОЛЕ

Вечером стоит включить трансляцию из Неаполя. Там на кипящем «Сан-Паоло» Карло Анчелотти встретится с главной командой своей жизни — «Миланом». В качестве игрока он выиграл с ней по два скудетто, Кубка чемпионов, Межконтинентальных кубка и Суперкубка УЕФА. Уже в качестве тренера добавил в коллекцию еще восемь титулов, включая пару чемпионских кубков и клубный чемпионат мира. Уже поэтому первый домашний матч Карло во главе «Наполи» получится особенным, но есть еще и тренерская дуэль со своим бывшим подопечным Дженнаро Гаттузо.

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Надо сказать, неаполитанцы в первом матче с «Лацио» впечатлили, а их новый тренер, что стало ясно еще в межсезонье, предпочитает иметь в составе классического центрфорварда Милика. И поляк, и его команда на ходу, а как готов к сезону «Милан», пока не ясно. Красно-черные должны были стартовать матчем с «Дженоа», однако из-за трагедии в Генуе игру перенесли на более поздний срок. Так что сегодня Гаттузо и его ждет первая проверка боем. Кроме того, добавляет игре огня приезд в Неаполь кумира южного города Гонсало Игуаина, преданного анафеме после перехода в «Ювентус».

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ДЕРБИ НЕУДАЧНИКОВ И ДЕРБИ ЛИДЕРОВ

Еще в двух чемпионатах стоит обратить внимание на дерби. Первое из них пройдет в Лондоне, и спор «Арсенала» с «Вест Хэмом» можно окрестить дуэлью неудачников. «Канониры» начали чемпионат с двух поражений впервые со времен первенства-1992/93, и Унаи Эмери явно не так представлял свою работу в Англии. Еще одна осечка, и баску придется столкнуться с водопадом критики. Пока же игроки восхищаются идеями нового тренера и восторженно встретили вернувшегося в Лондон, но пока еще не готового играть капитана Косьельни.

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От «молотобойцев» тоже ждали большего, и если 0:4 от «Ливерпуля» еще можно пережить, то домашний проигрыш «Борнмуту» не лезет ни в какие ворота. Когда вернувшемуся в премьер-лигу Мануэлю Пеллегрини покупали Фелипе Андерсона и Ярмоленко, в клубе явно рассчитывали на большее. Ждем на «Эмирейтс» настоящее сражение, в котором кроме надолго выбывших из строя Кэрролла и Лансини не примет участие испытывающий проблемы со спиной капитан гостей Нобл. Зато в середине поля есть Уилшир, который в ожидании встречи со своей бывшей командой обещает убрать все эмоции в сторону.

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После Лондона на очереди будет Лиссабон и дерби «Бенфики» со «Спортингом». В двух первых турах непримиримые соперники показали стопроцентный результат при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей — 5:2. Однако впечатления от игры разные. Совмещающие внутренний чемпионат с выступлениями в Лиге чемпионов «орлы» выглядят очень мощно, а полузащитник Пиззи начал с четырех голов в двух турах. «Спортинг» же из-за памятного скандала с нападением фанатов, предстоящими выборами президента и разрывами игроками контрактов пока далек от совершенства. Хотя, дубль вернувшегося в родной клуб Нани не может не настраивать поклонников «львов» на позитив, ведь, участие в игре голландского снайпера Доста по-прежнему под вопросом.

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