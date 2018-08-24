Роналду против Иммобиле, Анчелотти против Гаттузо
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.
25 августа, суббота
«Арсенал» — «Вест Хэм». 17.00. Стадион «Эмирейтс».
«Ювентус» — «Лацио». 19.00. Стадион «Алльянц».
«Бенфика» — «Спортинг». 21.00. Стадион «Да Луж».
«Наполи» — «Милан». 21.30. Стадион «Сан-Паоло».
Вторую субботу подряд в центре внимания итальянская серия А, где состоятся два
Роналду приучил к тому, что штампует мячи десятками. После «сухой» премьеры в Вероне
Вечером стоит включить трансляцию из Неаполя. Там на кипящем «Сан-Паоло» Карло Анчелотти встретится с главной командой своей жизни — «Миланом». В качестве игрока он выиграл с ней по два скудетто, Кубка чемпионов, Межконтинентальных кубка и Суперкубка УЕФА. Уже в качестве тренера добавил в коллекцию еще восемь титулов, включая пару чемпионских кубков и клубный чемпионат мира. Уже поэтому первый домашний матч Карло во главе «Наполи» получится особенным, но есть еще и тренерская дуэль со своим бывшим подопечным Дженнаро Гаттузо.
Надо сказать, неаполитанцы в первом матче с «Лацио» впечатлили, а их новый тренер, что стало ясно еще в межсезонье, предпочитает иметь в составе классического центрфорварда Милика. И поляк, и его команда на ходу, а как готов к сезону «Милан», пока не ясно.
Еще в двух чемпионатах стоит обратить внимание на дерби. Первое из них пройдет в Лондоне, и спор «Арсенала» с «Вест Хэмом» можно окрестить дуэлью неудачников. «Канониры» начали чемпионат с двух поражений впервые со времен первенства-1992/93, и Унаи Эмери явно не так представлял свою работу в Англии. Еще одна осечка, и баску придется столкнуться с водопадом критики. Пока же игроки восхищаются идеями нового тренера и восторженно встретили вернувшегося в Лондон, но пока еще не готового играть капитана Косьельни.
От «молотобойцев» тоже ждали большего, и если 0:4 от «Ливерпуля» еще можно пережить, то домашний проигрыш «Борнмуту» не лезет ни в какие ворота. Когда вернувшемуся в
После Лондона на очереди будет Лиссабон и дерби «Бенфики» со «Спортингом». В двух первых турах непримиримые соперники показали стопроцентный результат при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей — 5:2. Однако впечатления от игры разные. Совмещающие внутренний чемпионат с выступлениями в Лиге чемпионов «орлы» выглядят очень мощно, а полузащитник Пиззи начал с четырех голов в двух турах. «Спортинг» же