Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария0
Хоффенхайм0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
19:00
Олимпик Д2
Шахтер Д5
Футбол. Премьер-лига
25.08
Урал
Ахмат
Футбол. Зарубежный
25.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
8Юрий Жирков. Карьера в фото
21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» всё ещё не в форме

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии своих футболистов.

Источник: Reuters

«Наша проблема заключается в том, что мы всё ещё не в форме. Видим, сколько времени игроки тратят на восстановление после матчей. Обычно это занимает один или два дня, но сейчас им нужно больше времени. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия предсезонной подготовки. Через три-четыре дня после начала сборов мы играли в Суперкубке Англии, а затем — с «Арсеналом».

Некоторым игрокам нужно больше времени, чтобы набрать кондиции. Они жалуются на проблемы с мышцами. Именно поэтому Клаудио Браво и Кевин Де Брёйне получили травмы. На этой неделе проблемы с восстановлением появились у Фернандиньо.

Но это нормально. Мы много требуем и всё ещё находимся не в лучшем состоянии. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных команда будет становиться лучше и лучше", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Ростов» вышел на второе место в чемпионате России
Сборная России завоевала золото на ЧМ по летнему биатлону
Более 40 тысяч билетов продано на матч сборной России по футболу
Роналду против Иммобиле: что смотреть в субботу в Европе
УЕФА оштрафовал «Спартак» по итогам матча Лиги чемпионов
Полузащитник «Зенита» успешно прооперирован в Барселоне
Массимо Каррера: Меня не интересует, что говорит отец Кутепова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь