Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» всё ещё не в форме

«Наша проблема заключается в том, что мы всё ещё не в форме. Видим, сколько времени игроки тратят на восстановление после матчей. Обычно это занимает один или два дня, но сейчас им нужно больше времени. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия предсезонной подготовки. Через три-четыре дня после начала сборов мы играли в Суперкубке Англии, а затем — с «Арсеналом».