Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» всё ещё не в форме
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии своих футболистов.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии своих футболистов.
«Наша проблема заключается в том, что мы всё ещё не в форме. Видим, сколько времени игроки тратят на восстановление после матчей. Обычно это занимает один или два дня, но сейчас им нужно больше времени. Такая ситуация сложилась
Некоторым игрокам нужно больше времени, чтобы набрать кондиции. Они жалуются на проблемы с мышцами. Именно поэтому Клаудио Браво и Кевин Де Брёйне получили травмы. На этой неделе проблемы с восстановлением появились у Фернандиньо.
Но это нормально. Мы много требуем и всё ещё находимся не в лучшем состоянии. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных команда будет становиться лучше и лучше", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.