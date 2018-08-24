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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил Давида Лорию и назвал срок контракта

Алматинский «Кайрат» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером сборной Казахстана Давидом Лорией.

Соглашение с 36-летним Лорией рассчитано до конца сезона. В «Кайрат» он перешел на правах свободного. Голкипер уже выступал за алматинцев во второй половине сезона-2013, но в начале следующего чемпионата покинул клуб.

Ранее Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) разрешила «Кайрату» заявить Лорию вне сроков трансферного окна, согласно регламенту о переходах свободных агентов.

36-летний Лория в начале года перешел в «Актобе», но еще до старта КПЛ отправился в «Ордабасы», за который провел семь матчей в чемпионате. Кроме «Кайрата», он также играл за «Иртыш», турецкие «Ризеспор» и «Каршияку», «Астану», российский «Спартак-Нальчик», шведский «Хальмстад», «Шахтер», «Женис» и кокшетауский «Есиль».

В сборной Казахстана Лория дебютировал в 2000 году. На его счету 45 матчей — это рекорд среди вратарей и пятое место среди всех игроков. Из-за тяжелой травмы Лория не играл за сборную с октября 2017 года.

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