«Кайрат» представил Давида Лорию и назвал срок контракта

Соглашение с 36-летним Лорией рассчитано до конца сезона. В «Кайрат» он перешел на правах свободного. Голкипер уже выступал за алматинцев во второй половине сезона-2013, но в начале следующего чемпионата покинул клуб.

Ранее Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) разрешила «Кайрату» заявить Лорию вне сроков трансферного окна, согласно регламенту о переходах свободных агентов.

36-летний Лория в начале года перешел в «Актобе», но еще до старта КПЛ отправился в «Ордабасы», за который провел семь матчей в чемпионате. Кроме «Кайрата», он также играл за «Иртыш», турецкие «Ризеспор» и «Каршияку», «Астану», российский «Спартак-Нальчик», шведский «Хальмстад», «Шахтер», «Женис» и кокшетауский «Есиль».