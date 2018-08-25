Манджукич летом отказался от трансфера в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич этим летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.com.
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич этим летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.com.
Отмечается, что «красные дьяволы» были готовы платить 32-летнему футболисту по € 5 млн в год, но главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри убедил его остаться в клубе.
В сезоне-2017/18 Манджукич принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
На чемпионате мира в России Марио помог сборной Хорватии дойти до финала. Форвард сыграл в 6 встречах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
До перехода в «Ювентус» в 2015 году Манджукич выступал за мадридский «Атлетико», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург», загребское «Динамо», «Загреб» и «Марсонию».