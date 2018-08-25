Матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» может пройти в США

Планируется, матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона», который назначен на 27 января 2019 года, пройдет в США. Если игру утвердят, она пройдет между двумя встречами ¼ финала Кубка Испании — 23 и 30 января.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал соответствующее предложение «Жироне» и сейчас ждет ответа.

Изначально в качестве выездного рассматривался матч 28-го тура примеры «Бетис» — «Барселона», который состоится 17 марта.



Планируется, что несколько игр каждого сезона будут проходить в США и Канаде. Это будут матчи с участием «Барселоны» или «Реала». Первый вынесенный матч планируется провести уже в этом сезоне.

Однако профсоюз футболистов Испании выступил против проведения матчей в США, игроки готовы к бойкоту игр.