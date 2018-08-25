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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» может пройти в США

Ла Лига определилась с матчем, который впервые в истории чемпионата Испании будет сыгран за пределами страны, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

Источник: AP 2018

Планируется, матч 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона», который назначен на 27 января 2019 года, пройдет в США. Если игру утвердят, она пройдет между двумя встречами ¼ финала Кубка Испании — 23 и 30 января.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал соответствующее предложение «Жироне» и сейчас ждет ответа.
Изначально в качестве выездного рассматривался матч 28-го тура примеры «Бетис» — «Барселона», который состоится 17 марта.

Планируется, что несколько игр каждого сезона будут проходить в США и Канаде. Это будут матчи с участием «Барселоны» или «Реала». Первый вынесенный матч планируется провести уже в этом сезоне.
Однако профсоюз футболистов Испании выступил против проведения матчей в США, игроки готовы к бойкоту игр.

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