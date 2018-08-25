Дерби Лос-Анджелеса завершилось ничьей, несмотря на гол Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата MLS (1:1).
«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата MLS (1:1).
Счет на 15-й минуте встречи открыл Златан Ибрагимович, а в начале второго тайма Карлос Вела с пенальти восстановил равновесие.
«Гэлакси» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а «Лос-Анджелес» — на 2-м.
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» — 1:1 (1:0).
Голы: Ибрагимович, 15 (1:0). Вела, 51 — с пенальти (1:1).