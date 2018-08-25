СМИ: Футболист «Атланты» Мартинес побил рекорд по количеству голов в МЛС за сезон

Для достижения исторического результата, который произошел на 74-й минуте встречи против «Орландо Сити» (игра закончилась победой «Атланты» со счетом 2:1 — прим. ТАСС), Мартинесу понадобилось 26 матчей. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести восемь игр, поэтому футболист еще не раз сможет превзойти собственное достижение. Ранее никому в истории MLS не удавалось забить больше 27 мячей за сезон.

Предыдущий рекорд был поставлен во время розыгрыша первого чемпионата в 1996 году нападающим «Коламбуса» Роем Ласситером — 27 голов. После его повторили форварды «Сан- Хосе» Крис Вондоловский (2012) и «Нью-Йорк РБ» Брэдли Райт- Филлипс (2014). Также Мартинесу принадлежит рекорд по голам в первых двух сезонах в МЛС — 47 мячей в 46 матчах.