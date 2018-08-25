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11:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Атланты» Мартинес побил рекорд по количеству голов в МЛС за сезон

ТАСС, 25 августа. Венесуэльский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта» Джозеф Мартинес стал рекордсменом североамериканского чемпионата по количеству голов за один сезон, забив в субботу 28-й мяч. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

Для достижения исторического результата, который произошел на 74-й минуте встречи против «Орландо Сити» (игра закончилась победой «Атланты» со счетом 2:1 — прим. ТАСС), Мартинесу понадобилось 26 матчей. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести восемь игр, поэтому футболист еще не раз сможет превзойти собственное достижение. Ранее никому в истории MLS не удавалось забить больше 27 мячей за сезон.

Предыдущий рекорд был поставлен во время розыгрыша первого чемпионата в 1996 году нападающим «Коламбуса» Роем Ласситером — 27 голов. После его повторили форварды «Сан- Хосе» Крис Вондоловский (2012) и «Нью-Йорк РБ» Брэдли Райт- Филлипс (2014). Также Мартинесу принадлежит рекорд по голам в первых двух сезонах в МЛС — 47 мячей в 46 матчах.

Свою карьеру Мартинес начал в венесуэльском «Каракасе», за который провел семь матчей и забил один мяч. Позже он переехал в Европу, где выступал за швейцарские клубы «Янг Бойз» (38 матчей, 3 гола) и «Тун» (32, 10), а также за итальянский «Торино» (76, 13).

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