Стало известно, когда Куртуа дебютирует за «Реал»

Сообщается, что бельгиец является фаворитом на попадание в стартовый состав по итогам последних тренировок. В первом туре чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0) ворота «королевского клуба» защищал Кейлор Навас.

Куртуа перешел в «Реал» 8 августа, подписав с мадридским клубом 6-летний контракт. В минувшем сезоне он выступал за «Челси», в составе которого провел 46 игр и пропустил 47 голов.