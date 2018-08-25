Стало известно, когда Куртуа дебютирует за «Реал»
Новичок «Реала» голкипер Тибо Куртуа, скорее всего, дебютирует за мадридский клуб в матче 2-го тура ла лиги против «Жироны», утверждает Marca.
Новичок «Реала» голкипер Тибо Куртуа, скорее всего, дебютирует за мадридский клуб в матче 2-го тура ла лиги против «Жироны», утверждает Marca.
Встреча состоится 26 августа в Жироне.
Сообщается, что бельгиец является фаворитом на попадание в стартовый состав по итогам последних тренировок. В первом туре чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0) ворота «королевского клуба» защищал Кейлор Навас.
Куртуа перешел в «Реал» 8 августа, подписав с мадридским клубом 6-летний контракт. В минувшем сезоне он выступал за «Челси», в составе которого провел 46 игр и пропустил 47 голов.