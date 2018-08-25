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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм обвиняется в превышении скорости, сообщают британские СМИ.

Источник: AP 2018

По данным полиции Лондона, спортсмен за рулем автомобиля Bentley двигался со скоростью 59 миль в час на участке, где максимальная разрешенная скорость — 40 миль в час, информирует The Sun. Сам футболист отрицает свою вину и утверждает, что не превышал скорость.

Слушание по этому делу состоится 28 августа. Если суд признает вину Бекхэма, ему грозит серьезный штраф или лишение водительских прав. В 1999 году его оштрафовали на 150 000 фунтов за превышение скорости, но тогда он выиграл апелляцию на лишение его водительских прав на восемь месяцев. Тогда он объяснил свои действия тем, что скрывался от папарацци.

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