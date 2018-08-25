СМИ: Девять клубов хотят арендовать Винисиуса Жуниора у «Реала»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может отправиться в аренду в другой клуб, сообщают испанские СМИ.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может отправиться в аренду в другой клуб, сообщают испанские СМИ.
По данным AS, интерес к новичку «королевского клуба» проявляют девять клубов. Это «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Леганес», «Жирона», «Эспаньол», «Нант» и «Удинезе».
18-летний футболист в нынешнем сезоне не играл за «Реал» в официальных матчах. Ранее он выступал за «Фламенго».