СМИ: Девять клубов хотят арендовать Винисиуса Жуниора у «Реала»

По данным AS, интерес к новичку «королевского клуба» проявляют девять клубов. Это «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Леганес», «Жирона», «Эспаньол», «Нант» и «Удинезе».

18-летний футболист в нынешнем сезоне не играл за «Реал» в официальных матчах. Ранее он выступал за «Фламенго».