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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Серебряный призер ЧМ-2018 отказал Моуринью и решил остаться в команде с Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич этим летом мог перейти в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью предлагал 32-летнему хорвату годовой оклад в размере пяти миллионов евро. Манджукич ответил отказом, несмотря на то, что в туринском клубе он зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон.

Нападающий решил остаться в «Ювентусе» после встречи с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Тот заверил Манджукича, что с приходом Криштиану Роналду у него не будет дефицита игровой практики. Более того, «Ювентус» может предложить хорвату новый контракт.

Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии. В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

На чемпионате мира-2018 в России Манджучик в составе сборной Хорватии дошел до финала, где они уступили французам (2:4). Форвард сыграл в шести встречах, забил три мяча и отдал голевую передачу.

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