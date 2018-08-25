Серебряный призер ЧМ-2018 отказал Моуринью и решил остаться в команде с Роналду
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич этим летом мог перейти в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.com.
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич этим летом мог перейти в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью предлагал 32-летнему хорвату годовой оклад в размере пяти миллионов евро. Манджукич ответил отказом, несмотря на то, что в туринском клубе он зарабатывает 3,5 миллиона евро за сезон.
Нападающий решил остаться в «Ювентусе» после встречи с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Тот заверил Манджукича, что с приходом Криштиану Роналду у него не будет дефицита игровой практики. Более того, «Ювентус» может предложить хорвату новый контракт.
Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии. В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
На чемпионате мира-2018 в России Манджучик в составе сборной Хорватии дошел до финала, где они уступили французам (2:4). Форвард сыграл в шести встречах, забил три мяча и отдал голевую передачу.