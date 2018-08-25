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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Кришито показал форму, в которой «Дженоа» сыграет в память о трагедии в Генуе

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито показал специальную траурную форму, в которой команда проведёт домашний матч с «Эмполи» в рамках второго тура чемпионата Италии.

На форме отсутствует логотип спонсора и изображена чёрная лента. Таким способом команда намерена почтить память жертв, погибших при обрушении моста в городе Генуя.

Напомни, днём 14 августа в центре Генуи обрушился длинный пролёт автомобильного моста, по которому проходит скоростная трасса. В результате катастрофы погибло 42 человека, десятки людей были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Матч между «Дженоа» и «Эмполи» состоится завтра, 26 августа, на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.

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