Кришито показал форму, в которой «Дженоа» сыграет в память о трагедии в Генуе

На форме отсутствует логотип спонсора и изображена чёрная лента. Таким способом команда намерена почтить память жертв, погибших при обрушении моста в городе Генуя.

Напомни, днём 14 августа в центре Генуи обрушился длинный пролёт автомобильного моста, по которому проходит скоростная трасса. В результате катастрофы погибло 42 человека, десятки людей были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Матч между «Дженоа» и «Эмполи» состоится завтра, 26 августа, на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.