Эриксен требует у «Тоттенхэма» зарплату на уровне Кейна

По информации издания, переговоры между клубом и 26-летним футболистом длятся уже шесть месяцев, однако стороны никак не могут прийти к компромиссу. Отмечается, что Эриксен требует у руководства клуба равных финансовых условий с нападающим «шпор» Гарри Кейном. Текущее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» действует ещё два сезона.