Эриксен требует у «Тоттенхэма» зарплату на уровне Кейна
«Тоттенхэм Хотспур» и датский полузащитник Кристиан Эриксен не могут достичь договорённости по заключению нового контракта, сообщает Daily Mail.
«Тоттенхэм Хотспур» и датский полузащитник Кристиан Эриксен не могут достичь договорённости по заключению нового контракта, сообщает Daily Mail.
По информации издания, переговоры между клубом и 26-летним футболистом длятся уже шесть месяцев, однако стороны никак не могут прийти к компромиссу. Отмечается, что Эриксен требует у руководства клуба равных финансовых условий с нападающим «шпор» Гарри Кейном. Текущее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» действует ещё два сезона.
Напоминаем, что Кейн уже договорился с клубом о новом контракте, по условиям которого английский игрок будет получать £ 300 тыс. (около € 330 тыс.) в неделю с учётом бонусов. Нынешняя зарплата Эриксена в «Тотенхэме» составляет € 111 тыс. в неделю.
Ранее сообщалось, что в услугах датчанина заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».