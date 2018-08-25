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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Эриксен требует у «Тоттенхэма» зарплату на уровне Кейна

«Тоттенхэм Хотспур» и датский полузащитник Кристиан Эриксен не могут достичь договорённости по заключению нового контракта, сообщает Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, переговоры между клубом и 26-летним футболистом длятся уже шесть месяцев, однако стороны никак не могут прийти к компромиссу. Отмечается, что Эриксен требует у руководства клуба равных финансовых условий с нападающим «шпор» Гарри Кейном. Текущее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» действует ещё два сезона.

Напоминаем, что Кейн уже договорился с клубом о новом контракте, по условиям которого английский игрок будет получать £ 300 тыс. (около € 330 тыс.) в неделю с учётом бонусов. Нынешняя зарплата Эриксена в «Тотенхэме» составляет € 111 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что в услугах датчанина заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».

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