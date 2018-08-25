Тренер «Реала» сомневается в жизнеспособности планов проведения матчей Примеры в США

Ла Лига (высший дивизион испанского футбола) 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США. По данным СМИ, первым таким матчем станет каталонское дерби «Жирона» — «Барселона». Ранее против идеи проведения матчей за пределами Испании высказалась Испанская ассоциация профессиональных футболистов (AFE).

«Конечно, сейчас наше внимание сконцентрировано на другом, но в этом я поддерживаю игроков. У тех, кто задумал это, есть свои аргументы, но я не представляю, как эта идея может реализоваться, таково мое мнение», — сказал Лопетеги, которого цитирует Рейтер.