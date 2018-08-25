Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ1
Анже0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Динамо М
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:15
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ним
Футбол. Зарубежный
21:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
23:15
Вальядолид
Барселона
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
8Юрий Жирков. Карьера в фото
16:37 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Реала» сомневается в жизнеспособности планов проведения матчей Примеры в США

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги сомневается в том, что анонсированные ранее планы по проведению матча чемпионата Испании по футболу в США осуществимы.

Источник: Reuters

Ла Лига (высший дивизион испанского футбола) 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США. По данным СМИ, первым таким матчем станет каталонское дерби «Жирона» — «Барселона». Ранее против идеи проведения матчей за пределами Испании высказалась Испанская ассоциация профессиональных футболистов (AFE).

«Конечно, сейчас наше внимание сконцентрировано на другом, но в этом я поддерживаю игроков. У тех, кто задумал это, есть свои аргументы, но я не представляю, как эта идея может реализоваться, таково мое мнение», — сказал Лопетеги, которого цитирует Рейтер.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Максим Ковтун: мы с Плющенко все спокойно по-деловому обсудили
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
Как «Динамо» отомстило «Спартаку»
СКА планирует построить самый большой ледовый дворец в мире
Прорыв канализации. Макгрегор обидел отца Хабиба
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Манчестер Сити» не смог победить в матче чемпионата Англии
«Рубин» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь