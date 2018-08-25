«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

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В составе хозяев забитым мячом отметился Вилли Боли (57-я минута), у гостей отличился Эмерик Ляпорт (69). Гол Ляпорта стал 1500-м, забитым футболистом из Франции в матчах английской премьер-лиги. Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани провел свой 250-й матч в чемпионате Англии, став первым бельгийцем, достигшим данной отметки.

«Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии, впервые в нынешнем сезоне премьер-лиги не смог одержать победу. «Вулверхэмптон» пробился в премьер-лигу, став в предыдущем сезоне победителем второго по силе дивизиона Англии — чемпионшипа.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав семь очков, «Вулверхэмптон» с двумя очками идет 12-м.