Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ1
Анже0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Динамо М
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:15
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ним
Футбол. Зарубежный
21:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
23:15
Вальядолид
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
17:16 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 25 августа. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев забитым мячом отметился Вилли Боли (57-я минута), у гостей отличился Эмерик Ляпорт (69). Гол Ляпорта стал 1500-м, забитым футболистом из Франции в матчах английской премьер-лиги. Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани провел свой 250-й матч в чемпионате Англии, став первым бельгийцем, достигшим данной отметки.

«Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии, впервые в нынешнем сезоне премьер-лиги не смог одержать победу. «Вулверхэмптон» пробился в премьер-лигу, став в предыдущем сезоне победителем второго по силе дивизиона Англии — чемпионшипа.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав семь очков, «Вулверхэмптон» с двумя очками идет 12-м.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Обе встречи пройдут 1 сентября.

Вулверхэмптон Уондерерс 1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
25.08.2018, 14:30 основной раунд: 3-й тур Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Хосеп Гвардьола
Голы
57′ Вилли Боли (Жоау Моутинью) 15
14 Эмерик Ляпорт (И. Гюндоган) 69′
Составы
Руй Патрисиу 11
Мэтт Доэрти 2
Райан Беннетт 5
Вилли Боли 15
41′ Конор Коади 16
Рубен Невеш 8
Жоау Моутинью 28
Рауль Хименес 9
Диогу Жота 18
85′ Хонатан Хонни Кастро 19
Рубен Винагре 29
72′ Элдер Кошта 10
Адама I Траоре 37
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
4 Венсан Компани 12′
14 Эмерик Ляпорт
22 Бенжамен Менди
21 Давид Сильва 60′
25 Фернандинью
10 Серхио Агуэро
8 Илкай Гюндоган 77′
19 Лерой Сане
7 Рахим Стерлинг 85′
26 Рияд Махрез
20 Бернарду Силва 62′
33 Габриэл Жезус
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 6
5 Угловые 9
13 Фолы 8
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вулверхэмптон Уондерерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Как «Динамо» отомстило «Спартаку»
СКА планирует построить самый большой ледовый дворец в мире
Прорыв канализации. Макгрегор обидел отца Хабиба
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Рубин» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь