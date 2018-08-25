«Иртыш» сыграл вничью с «Шахтером» в матче с голами экс-футболистов сборной Казахстана

Оба гола в свой актив записали бывшие полузащитник сборной Казахстана. На 39-й минуте Павел Шабалин вывел «Иртыш» вперед, но на 82-й Марат Шахметов реализовал пенальти и спас «Шахтер» от поражения.

С 21 очком «Шахтер» идет на десятом месте, а «Иртыш» с 20 баллами занимает последнюю, 12-ю, строчку в таблице. Карагандинцы не могут выиграть в КПЛ с 23 июня (четыре ничьи и три поражения), а «Иртыш» — с 31 мая (девять поражений и три ничьи).