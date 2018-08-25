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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» и «Кайсар» не выявили победителя в матче 24-го тура КПЛ

Футболисты «Тобола» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 25 августа, в Костанае и завершилась со счетом 0:0.

Для «Тобола» эта ничья стала шестой в КПЛ-2018, а для «Кайсара» — десятой. С 39 очками костанайцы идут на третьем месте, а кызылординцы с 28 баллами занимают седьмую строчку из 12 команд.

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"Тобол" и "Кайсар" не выявили победителя в матче 24-го тура КПЛ
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