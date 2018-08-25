«Тобол» и «Кайсар» не выявили победителя в матче 24-го тура КПЛ
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в домашнем матче 24-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 25 августа, в Костанае и завершилась со счетом 0:0.
Для «Тобола» эта ничья стала шестой в КПЛ-2018, а для «Кайсара» — десятой. С 39 очками костанайцы идут на третьем месте, а кызылординцы с 28 баллами занимают седьмую строчку из 12 команд.