Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Черноморец Од0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М0
Байер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак М2
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус1
Лацио0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ3
Анже1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ним
Футбол. Зарубежный
21:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия2
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург0
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д1
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
23:15
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Манчестер Сити1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат1
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил «Акжайык» в 24-м туре КПЛ

Футболисты «Ордабасы» победили уральский «Акжайык» в домашнем матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 25 августа, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.

На 17-й минуте «Акжайык» имел отличную возможность выйти вперед, но вратарь «Ордабасы» Жасур Нарзикулов парировал удар украинского полузащитника Андрея Ткачука с пенальти.

Исход же матча решился на 27-й минуте. Защитник «Акжайык» Берик Шаихов, пытаясь прервать пас, срезал мяч в свои ворота.

Для «Ордабасы» эта победа стала десятой в КПЛ-2018, а «Акжайык», напротив, потерпел десятое поражение. С 33 очками шымкентцы идут четвертыми, а уральцы с 26 баллами занимают восьмую строчку.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Ордабасы" победил "Акжайык" в матче с нереализованным пенальти
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа
«Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь