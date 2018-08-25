«Ордабасы» победил «Акжайык» в 24-м туре КПЛ

Игра проходила сегодня, 25 августа, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.



На 17-й минуте «Акжайык» имел отличную возможность выйти вперед, но вратарь «Ордабасы» Жасур Нарзикулов парировал удар украинского полузащитника Андрея Ткачука с пенальти.



Исход же матча решился на 27-й минуте. Защитник «Акжайык» Берик Шаихов, пытаясь прервать пас, срезал мяч в свои ворота.



Для «Ордабасы» эта победа стала десятой в КПЛ-2018, а «Акжайык», напротив, потерпел десятое поражение. С 33 очками шымкентцы идут четвертыми, а уральцы с 26 баллами занимают восьмую строчку.