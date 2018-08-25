«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу под руководством Эмери

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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте Марко Арнаутович вывел «молотобойцев» вперёд, однако спустя пять минут Начо Монреаль сравнял счёт. На 70-й минуте защитник «Вест Хэма» Исса Диоп забил в собственные ворота, а в компенсированное арбитром время Дэнни Уэлбек закрепил победу «канониров».

«Арсенал» набрал первые три очка в этом сезоне, а также одержал первую официальную победу под руководством испанского тренера Унаи Эмери.