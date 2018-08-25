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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу под руководством Эмери

«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте Марко Арнаутович вывел «молотобойцев» вперёд, однако спустя пять минут Начо Монреаль сравнял счёт. На 70-й минуте защитник «Вест Хэма» Исса Диоп забил в собственные ворота, а в компенсированное арбитром время Дэнни Уэлбек закрепил победу «канониров».

«Арсенал» набрал первые три очка в этом сезоне, а также одержал первую официальную победу под руководством испанского тренера Унаи Эмери.

В других матчах 3-го тура АПЛ «Борнмут» отыграл два мяча в матче с «Эвертоном» (2:2), «Лестер» одолел «Саутгемптон» (2:1), а «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Кардиффом» (1:1).

Арсенал 3:1
Первый тайм: 1:1
Вест Хэм Юнайтед
25.08.2018, 17:00 основной раунд: 3-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Мануэль Пеллегрини
Голы
30′ Начо Монреаль 18
70′ Исса Диоп 23
90+2′ Дэнни Уэлбек 23
7 Марко Арнаутович 25′
Составы
Петр Чех 1
Эктор Бельерин 2
90′ Сократис Папастатопулос 5
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Генрих Мхитарян 7
Аарон Рэмси 8
Гранит Джака 34
56′ Маттео Гендузи 29
Лукас Торрейра 11
75′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
Дэнни Уэлбек 23
46′ Алекс Ивоби 17
Александр Ляказетт 9
1 Лукаш Фабяньски
4 Фабиан Бальбуэна
23 Исса Диоп 41′
24 Райан Фредерикс 80′
26 Артур Масуаку
15 Карлос Санчес
19 Джек Уилшир 88′
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
7 Марко Арнаутович 59′
17 Хавьер Эрнандес
11 Роберт Снодграсс 76′
20 Андрей Ярмоленко
30 Майкл Антонио 63′
27 Перес Мартинес Лукас
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 5
7 Угловые 2
13 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
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