Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа. «Арсеналу» и «Челси» это не удалось
Всего вторая команда, которую Пеп не обыграл в АПЛ.
Всего вторая команда, которую Пеп не обыграл в АПЛ.
В матче третьего тура английской
Но действующим чемпионам Англии удалось отыграться. За 20 минут до окончания основного времени голом отметился еще один защитник — на этот раз игрок «Сити» Эмерик Лапорт.
Больше команда Пепа Гвардиолы с соперником сделать ничего не смогла.
«Вулверхэмптон» — один из аутсайдеров АПЛ. В двух стартовых турах команда набрала лишь одно очко, сыграв дома вничью с «Эвертоном».
А для «Манчестер Сити» прошлый сезон, кажется, и не заканчивался. В матче за Суперкубок страны он легко обыграл «Челси» — 2:0. Затем в чемпионате Англии «Сити» на выезде с таким же счетом разобрался с «Арсеналом», после чего набросал шесть мячей «Хаддерсфилду».
Кроме «Вулверхэмптона» Гвардиола не обыгрывал в
До начала матча победа «Сити» оценивалась в 1,30. На успех «Вулверхэмптона» можно было поставить с коэффициентом 10,00. Ничья — 6,00.
А если
Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Мы создали много голевых моментов, но нам не хватало последнего паса. Мы всегда играем в одном и том же стиле. Но порой в матчах с хорошими крепкими командами мы испытываем проблемы. Надо работать, потому что сегодня в обороне команда сыграла не лучшим образом».
Эмерик Лапорт, защитник «Манчестер Сити»: «Я доволен первым голом за “Сити”. Но главное — результат команды. И здесь уже мы не можем быть довольными. Пропущенный мяч оказался большой неожиданностью для нас. Хорошо, что быстро удалось отыграться. Но может быть это очко поможет нам в будущем».
Нуну Эшпириту Санту, главный тренер «Вулверхэмптона»: «Нам удалась игра во всех компонентах. Когда мяч был у нас, мы действовали хорошо, создавали моменты, контролировали ход матча. Но нам нужно играть в защите более компактно. Ничья с “Сити” — это лишь один шаг навстречу тому, к чему мы стремимся».