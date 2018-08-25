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19:36 (мск), источник: Sport24

Гвардиолу остановили парни, которые поднялись из чемпионшипа. «Арсеналу» и «Челси» это не удалось

Всего вторая команда, которую Пеп не обыграл в АПЛ.

Источник: AP 2018

Что случилось

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», в прошлом сезоне игравший в чемпионшипе, принимал «Манчестер Сити». И едва не выиграл. На 57-й минуте с передачи Жоау Моутинью защитник хозяев Вилли Боли вывел «волков» вперед. Правда, сделал это не без помощи руки. А некоторые болельщики «Сити» нашли в том эпизоде и офсайд.

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Но действующим чемпионам Англии удалось отыграться. За 20 минут до окончания основного времени голом отметился еще один защитник — на этот раз игрок «Сити» Эмерик Лапорт.

Больше команда Пепа Гвардиолы с соперником сделать ничего не смогла.

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Почему это круто

«Вулверхэмптон» — один из аутсайдеров АПЛ. В двух стартовых турах команда набрала лишь одно очко, сыграв дома вничью с «Эвертоном».

А для «Манчестер Сити» прошлый сезон, кажется, и не заканчивался. В матче за Суперкубок страны он легко обыграл «Челси» — 2:0. Затем в чемпионате Англии «Сити» на выезде с таким же счетом разобрался с «Арсеналом», после чего набросал шесть мячей «Хаддерсфилду».

Кроме «Вулверхэмптона» Гвардиола не обыгрывал в премьер-лиге всего одну команду — «Мидлсбро». Других 23 соперников по АПЛ «Сити» под руководством Пепа обыгрывал хотя бы однажды.

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Какие были котировки

До начала матча победа «Сити» оценивалась в 1,30. На успех «Вулверхэмптона» можно было поставить с коэффициентом 10,00. Ничья — 6,00.

А если кто-то поставил на точный счет матча 1:1, он увеличил свои вложения в 12 раз.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 3, 25.08.2018, 14:30
Вулверхэмптон Уондерерс
1Манчестер Сити1

Что сказали после матча

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Мы создали много голевых моментов, но нам не хватало последнего паса. Мы всегда играем в одном и том же стиле. Но порой в матчах с хорошими крепкими командами мы испытываем проблемы. Надо работать, потому что сегодня в обороне команда сыграла не лучшим образом».

Эмерик Лапорт, защитник «Манчестер Сити»: «Я доволен первым голом за “Сити”. Но главное — результат команды. И здесь уже мы не можем быть довольными. Пропущенный мяч оказался большой неожиданностью для нас. Хорошо, что быстро удалось отыграться. Но может быть это очко поможет нам в будущем».

Нуну Эшпириту Санту, главный тренер «Вулверхэмптона»: «Нам удалась игра во всех компонентах. Когда мяч был у нас, мы действовали хорошо, создавали моменты, контролировали ход матча. Но нам нужно играть в защите более компактно. Ничья с “Сити” — это лишь один шаг навстречу тому, к чему мы стремимся».

Вулверхэмптон Уондерерс
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