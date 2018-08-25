«Жетысу» в меньшинстве унизил «Актобе» на его поле

Вот и в Актобе команда Дмитрия Огая показала себя с лучшей стороны, показывая свой футбол, гости в первом тайме счет открыли усилиями Руслана Степанюка, во втором судья непонятно за что удалил Сабырхана Ибраева, но это не помогло хозяевам поля, они пропустили снова, дубль оформил украинец, Саша Марьянович после подачи Маркоса Пиззелли один гол отыграл, а затем и второй благодаря Рейнальдо, однако справедливость есть, Елжас Алтынбеков принес победу гостям — 3:2.