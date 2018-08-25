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20:07 (мск), источник: Sports.kz

«Жетысу» в меньшинстве унизил «Актобе» на его поле

В матче 24-го тура Премьер-Лиги «Актобе» на своем поле принимал талдыкурганский «Жетысу», пишет Sports.kz.

«Семиреченцы» со старта сезона показывают себя с лучшей стороны, и раздавать очки никому ради добрых дел не собираются.

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Вот и в Актобе команда Дмитрия Огая показала себя с лучшей стороны, показывая свой футбол, гости в первом тайме счет открыли усилиями Руслана Степанюка, во втором судья непонятно за что удалил Сабырхана Ибраева, но это не помогло хозяевам поля, они пропустили снова, дубль оформил украинец, Саша Марьянович после подачи Маркоса Пиззелли один гол отыграл, а затем и второй благодаря Рейнальдо, однако справедливость есть, Елжас Алтынбеков принес победу гостям — 3:2.

Теперь у «Жетысу» 32 очка и он выходит на пятое место, а «Актобе» с 29 баллами идет шестым.

«Актобе» — «Жетысу» 2:3 (0:1)

Голы: Степанюк 28 (0:1), Степанюк 61 (0:2), Марьянович 77 (1:2), Рейнальдо 85 (2:2), Алтынбеков 87 (2:3).

Удаление: Ибраев 56.

Жетысу
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