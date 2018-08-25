ПСЖ без Буффона уверенно обыграл «Анже» в Лиге 1

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва полузащитник «Анже» Тома Мангани сравнял счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма парижане вновь вышли вперёд благодаря точному удару форварда Килиана Мбаппе. Точку в матче поставил нападающий Неймар на 66-й минуте.

Стоит отметить, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон провёл эту встречу на скамейке запасных. Ворота команды Томаса Тухеля защищал Альфонс Ареола.