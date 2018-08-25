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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ без Буффона уверенно обыграл «Анже» в Лиге 1

«ПСЖ» победил «Анже» в матче 3-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва полузащитник «Анже» Тома Мангани сравнял счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма парижане вновь вышли вперёд благодаря точному удару форварда Килиана Мбаппе. Точку в матче поставил нападающий Неймар на 66-й минуте.

Стоит отметить, что голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон провёл эту встречу на скамейке запасных. Ворота команды Томаса Тухеля защищал Альфонс Ареола.

«ПСЖ», набрав 9 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице первенства Франции, «Анже» (0) — на 19-й строчке.

ПСЖ 3:1
Первый тайм: 1:1
Анже
25.08.2018, 18:00 основной раунд: 3-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Стефан Мулен
Голы
12′ Эдинсон Кавани 9
51′ Кильян Мбаппе 7
66′ Неймар 10
5 Тома Мангани 21′
Составы
Альфонс Ареола 16
Тиагу Силва 2
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Тома Менье 12
Адриен Рабьо 25
Кильян Мбаппе 7
Неймар 10
21′ 45′ Тило Керер 4
63′ Стенли Нсоки 36
73′ Эдинсон Кавани 9
Кристофер Нкунку 24
85′ Анхель Ди Мария 11
Юлиан Дракслер 23
16 Людовик Бютель
4 Матео Павлович
8 Исмаэль Траоре
29 Венсан Мансо
5 Тома Мангани
17 Шейк Ндой
18 Батист Сантамария
20 Флавьен Тэ
10 Анжело Фюльжини 61′
11 Вилфрид Канга
15 Пьеррик Капель 82′
2 Рэйан Аит Нури
22 Джефф Рейне-Аделаида 76′
28 Фарид Эль Мелали
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
9 Угловые 1
10 Фолы 2
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
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