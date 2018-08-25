КПЛ. «Актобе» дома уступил «Жетысу». Футболисты устроили потасовку в концовке матча

Гости одержали неожиданную победу — 2:3. За «Жетысу» забил Ельжас Алтынбеков и дублем отметился Руслан Степанюк.

«Жетысу» в меньшинстве унизил «Актобе» на его поле

За хозяев отличились Саша Марьянович и Рейналдо Сильва.

На последней минуте матча случился неприятный эпизод. Нападающий актюбинцев Симчевич жестко нарушил правила в штрафной гостей. После данного эпизода обе команды полезли выяснять отношения между собой.