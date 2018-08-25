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20:21 (мск), источник: Prosports.kz

КПЛ. «Актобе» дома уступил «Жетысу». Футболисты устроили потасовку в концовке матча

В Актобе на стадионе «Центральный» состоялся матч 24-го тура КПЛ между местным одноименным клубом и талдыкорганским «Жетысу», передает Prosports.kz.

Гости одержали неожиданную победу — 2:3. За «Жетысу» забил Ельжас Алтынбеков и дублем отметился Руслан Степанюк.

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За хозяев отличились Саша Марьянович и Рейналдо Сильва.

На последней минуте матча случился неприятный эпизод. Нападающий актюбинцев Симчевич жестко нарушил правила в штрафной гостей. После данного эпизода обе команды полезли выяснять отношения между собой.

КПЛ. 24-й тур

«Актобе» — «Жетысу» — 1:2 (0:1)

Голы: Степанюк `28 (0:1), Степанюк `61 (0:2), Марьянович `76 (1:2), Сильва `85 (2:2), Алтынбеков `86 (2:3).

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