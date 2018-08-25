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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича

«Ювентус» победил «Лацио» в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Автором первого мяча стал полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, отличившийся на 30-й минуте. В середине второго тайма нападающий Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев после передачи форварда Криштиану Роналду.

«Ювентус», набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице первенства Италии, «Лацио» (0) — на 19-й строчке.

«Ювентус» — действующий чемпион Серии А. В сезоне-2017/18 команда Массимилиано Аллегри набрала 95 очков в 38 матчах. Туринцы одержали 30 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. «Лацио» завершил минувший чемпионат на 5-м месте.

Ювентус 2:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
25.08.2018, 19:00 основной раунд: 2-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Симоне Индзаги
Голы
30′ Миралем Пьянич 5
75′ Марио Манджукич (Криштиану Роналду) 17
Составы
Войчех Щенсны 1
Жоау Канселу 20
45+1′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Блез Матюиди 14
Марио Манджукич 17
Криштиану Роналду 7
85′ Сами Хедира 6
Родриго Бентанкур 30
69′ Миралем Пьянич 5
87′ Эмре Джан 23
60′ Федерико Бернардески 33
81′ Дуглас Коста 11
1 Томас Стракоша
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
26 Штефан Раду
33 Франческо Ачерби
77 Адам Марушич
19 Сенад Лулич
17 Чиро Иммобиле
6 Пеззини Лейва Лукас
16 Марко Пароло 64′ 52′
25 Милан Бадель
21 Сергей Милинкович-Савич 79′ 66′
14 Риса Дурмиси
10 Ромеро Луис Альберто 64′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
6 Угловые 2
11 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
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