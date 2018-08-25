«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, отличившийся на 30-й минуте. В середине второго тайма нападающий Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев после передачи форварда Криштиану Роналду.
«Ювентус», набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице первенства Италии, «Лацио» (0) — на 19-й строчке.
«Ювентус» — действующий чемпион Серии А. В сезоне-2017/18 команда Массимилиано Аллегри набрала 95 очков в 38 матчах. Туринцы одержали 30 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. «Лацио» завершил минувший чемпионат на 5-м месте.