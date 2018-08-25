«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря голам Пьянича и Манджукича

Источник: AP 2018

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, отличившийся на 30-й минуте. В середине второго тайма нападающий Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев после передачи форварда Криштиану Роналду.

«Ювентус», набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице первенства Италии, «Лацио» (0) — на 19-й строчке.