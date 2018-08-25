Экс-форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал в испанской Ла Лиге

В рамках второго тура Ла Лиги Твумаси вышел на замену в домашней игре с «Бетисом», которая завершилась со счетом 0:0. Ганец появился на поле на 87-й минуте вместо Хони.

В первом туре «Алавес» в гостях со счетом 0:3 проиграл «Барселоне», хотя держал свои ворота «сухими» больше часа. В той игре Твумаси попал в заявку, но на поле не вышел.

Напомним, о переходе Твумаси из «Астаны» в «Алавес» клубы объявили в конце июля. По данным Transfermarkt, испанцы заплатили казахстанскому клубу три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.