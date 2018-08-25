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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал в испанской Ла Лиге

Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал за испанский «Алавес» в официальном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго тура Ла Лиги Твумаси вышел на замену в домашней игре с «Бетисом», которая завершилась со счетом 0:0. Ганец появился на поле на 87-й минуте вместо Хони.

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В первом туре «Алавес» в гостях со счетом 0:3 проиграл «Барселоне», хотя держал свои ворота «сухими» больше часа. В той игре Твумаси попал в заявку, но на поле не вышел.

Напомним, о переходе Твумаси из «Астаны» в «Алавес» клубы объявили в конце июля. По данным Transfermarkt, испанцы заплатили казахстанскому клубу три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

Алавес 0:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
25.08.2018, 19:15 основной раунд: 2-й тур Mendizorroza
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40′ Мубарак Вакасо 22
Перес Ибаи Гомес 11
73′ Рубен Собрино 7
Хорхе Франко Бурги 14
64′ Борха Бастон 18
Йон Гвидетти 10
87′ Хони 23
Патрик Твумаси 24
13 Пау Лопес
4 Зухаир Феддаль
5 Марк Бартра 23′
20 Хуниор Фирпо
23 Аисса Манди
6 Серхио Каналес
18 Андрес Гуардадо
16 Лорен Морон
14 Виллиам Карвалью 82′
10 Риад Будебуз
2 Франсис Герреро 76′
11 Кристиан Тельо
8 Такаси Инуи 61′
9 Антонио Санабрия
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
5 Угловые 6
17 Фолы 15
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
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