Экс-форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал в испанской Ла Лиге
Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал за испанский «Алавес» в официальном матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший форвард «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал за испанский «Алавес» в официальном матче, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках второго тура Ла Лиги Твумаси вышел на замену в домашней игре с «Бетисом», которая завершилась со счетом 0:0. Ганец появился на поле на 87-й минуте вместо Хони.
В первом туре «Алавес» в гостях со счетом 0:3 проиграл «Барселоне», хотя держал свои ворота «сухими» больше часа. В той игре Твумаси попал в заявку, но на поле не вышел.
Напомним, о переходе Твумаси из «Астаны» в «Алавес» клубы объявили в конце июля. По данным Transfermarkt, испанцы заплатили казахстанскому клубу три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.
23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.
Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.
|Абелардо
|Солар Кике Сетьен
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)