«Ливерпуль» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон»

Мяч на 23-й минуте забил Мохаммед Салах. Для «Ливерпуля» эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков. По итогам третьего тура команду могут догнать «Челси», «Уотфорд» и «Тоттенхэм», которые также идут в чемпионате без потерянных очков. «Брайтон» с тремя очками идет 12-м.