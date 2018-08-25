«Ливерпуль» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон»
ТАСС, 25 августа. «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 1:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 25 августа. «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 1:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Мяч на 23-й минуте забил Мохаммед Салах. Для «Ливерпуля» эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19 английской
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков. По итогам третьего тура команду могут догнать «Челси», «Уотфорд» и «Тоттенхэм», которые также идут в чемпионате без потерянных очков. «Брайтон» с тремя очками идет 12-м.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Лестером», «Брайтон» примет «Фулхэм». Обе встречи пройдут 1 сентября.
|Ливерпуль
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Брайтон & Хоув
|Юрген Клопп
|Крис Хьютон
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)