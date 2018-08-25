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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон»

ТАСС, 25 августа. «Ливерпуль» одержал победу над «Брайтоном» со счетом 1:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 23-й минуте забил Мохаммед Салах. Для «Ливерпуля» эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков. По итогам третьего тура команду могут догнать «Челси», «Уотфорд» и «Тоттенхэм», которые также идут в чемпионате без потерянных очков. «Брайтон» с тремя очками идет 12-м.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Лестером», «Брайтон» примет «Фулхэм». Обе встречи пройдут 1 сентября.

Ливерпуль 1:0
Первый тайм: 1:0
Брайтон & Хоув
25.08.2018, 19:30 основной раунд: 3-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Крис Хьютон
Голы
23′ Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 11
Составы
Алиссон 13
Виргил ван Дейк 4
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
Роберту Фирмину 9
Мохамед Салах 11
77′ 89′ Трент Александр-Арнолд 66
Жоэль Матип 32
67′ Наби Кейта 8
Джордан Хендерсон 14
80′ Садио Мане 10
Дэниэл Старридж 15
1 Мэтью Райан
3 Гаэтан Бонг
4 Шейн Даффи
14 Леон Балогун 60′
22 Мартин Монтойя
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
17 Гленн Маррей
8 Ив Биссума 80′
13 Паскаль Гросс
20 Солли Марч 75′
9 Юрген Локадиа
11 Антони Кноккарт 76′
16 Алиреза Джаханбахш
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
8 Угловые 5
8 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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(к)
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