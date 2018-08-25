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25 августа, источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус перешёл в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пресс-служба английского клуба сообщила на официальном сайте.

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Отмечается, что срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20.

На данный момент «Бешикташ» лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, одержав две победы в двух стартовых турах.

Кариус стал игроком «Ливерпуля» в мае 2016 года, подписав с мерсисайдским клубом пятилетний контракт. В сезоне-2017/18 25-летний немецкий голкипер принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиге и пропустил 14 мячей.

Напомним, Лорис потерял место в стартовом составе красных после трансфера Алисона Бекера из итальянской «Ромы» в середине июля 2018 года.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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