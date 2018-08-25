«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус перешёл в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус перешёл в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.
Об этом
Отмечается, что срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20.
На данный момент «Бешикташ» лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, одержав две победы в двух стартовых турах.
Кариус стал игроком «Ливерпуля» в мае 2016 года, подписав с мерсисайдским клубом пятилетний контракт. В сезоне-2017/18 25-летний немецкий голкипер принял участие в 19 матчах английской
Напомним, Лорис потерял место в стартовом составе красных после трансфера Алисона Бекера из итальянской «Ромы» в середине июля 2018 года.
«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.