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25 августа, источник: ТАСС

«Наполи» одержал волевую победу над «Миланом» в матче второго тура чемпионата Италии

ТАСС, 25 августа. «Наполи» победил «Милан» со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: AFP 2018

В составе гостей голы забили Джакомо Бонавентура (15-я минута) и Давид Калабриа (49). «Наполи» ответил мячами в исполнении Петра Зелинского (53, 67) и Дриса Мертенса (80).

«Наполи» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью очками в активе, подопечные Карло Анчелотти уступают лидирующему туринскому «Ювентусу» по дополнительным показателям. «Милан», который провел первый матч чемпионата в текущем сезоне, идет 13-м.

В следующем туре «Милан» 31 августа примет «Рому», двумя днями позже «Наполи» проведет гостевой матч с генуэзской «Сампдорией».

Наполи 3:2
Первый тайм: 0:1
Милан
25.08.2018, 21:30 основной раунд: 2-й тур San Paolo
Главные тренеры
Карло Анчелотти Дженнаро Гаттузо
Голы
53′ Петр Зелиньски (Х. Кальехон) 20
67′ Петр Зелиньски 20
80′ Дрис Мертенс (М. Аллан) 14
5 Джакомо Бонавентура (Ф. Борини) 15′
2 Давиде Калабрия (Хесус Хоакин Сусо) 49′
Составы
Давид Оспина 25
Эльсеид Хюсай 23
90+1′ Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Маркес Лоурейру Аллан 5
Аркадиуш Милик 99
30′ Лоренцо Инсинье 24
Хосе Кальехон 7
73′ Мариу Руй 6
Себастьяно Луперто 13
72′ Петр Зелиньски 20
Амаду Диавара 42
63′ Марек Хамшик 17
Дрис Мертенс 14
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
68 Рикардо Родригес 66′
13 Алессио Романьоли
22 Матео Пабло Музаккьо
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо 30′
9 Гонсало Игуаин
5 Джакомо Бонавентура 81′
63 Патрик Кутроне
21 Лукас Билья 58′
14 Темуе Бакайоко
11 Фабио Борини 71′
93 Диего Лаксальт
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
5 Угловые 1
11 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
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