«Наполи» одержал волевую победу над «Миланом» в матче второго тура чемпионата Италии

В составе гостей голы забили Джакомо Бонавентура (15-я минута) и Давид Калабриа (49). «Наполи» ответил мячами в исполнении Петра Зелинского (53, 67) и Дриса Мертенса (80).

«Наполи» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью очками в активе, подопечные Карло Анчелотти уступают лидирующему туринскому «Ювентусу» по дополнительным показателям. «Милан», который провел первый матч чемпионата в текущем сезоне, идет 13-м.