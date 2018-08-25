«Наполи» одержал волевую победу над «Миланом» в матче второго тура чемпионата Италии
ТАСС, 25 августа. «Наполи» победил «Милан» со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 25 августа. «Наполи» победил «Милан» со счетом 3:2 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
В составе гостей голы забили Джакомо Бонавентура (15-я минута) и Давид Калабриа (49). «Наполи» ответил мячами в исполнении Петра Зелинского (53, 67) и Дриса Мертенса (80).
«Наполи» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью очками в активе, подопечные Карло Анчелотти уступают лидирующему туринскому «Ювентусу» по дополнительным показателям. «Милан», который провел первый матч чемпионата в текущем сезоне, идет 13-м.
В следующем туре «Милан» 31 августа примет «Рому», двумя днями позже «Наполи» проведет гостевой матч с генуэзской «Сампдорией».
|Карло Анчелотти
|Дженнаро Гаттузо
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)