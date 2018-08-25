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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Вальядолид»

«Барселона» одержала победу над «Вальядолидом» в матче второго тура испанской Примеры.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Прошла высокая передача Луиса Суареса к лицевой линии, Серхи Роберто головой скинул мяч на Усмана Дембеле, и француз ударом с вратарской не оставил шансов голкиперу соперника.

«Барселона» набрала 6 очков, в первом туре каталонская команда разгромила «Алавес» со счётом 3:0. У «Вальядолида» осталось одно очко, набранное по итогам матча с «Жироной» (0:0).

В следующем туре чемпионата «Барселона» 2 сентября примет «Уэску», а «Вальядолид» 31 августа сыграет в гостях с «Хетафе».

Вальядолид 0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
25.08.2018, 23:15 основной раунд: 2-й тур Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано Серхио Эрнесто Вальверде
Голы
11 Усман Дембеле (Серхи Роберто) 57′
Составы
Хорди Масип 1
Хави Мойяно 17
Начо Мартинес 22
Франсиско Кико Оливас 4
Фернандо Калеро 5
Ануар 23
Рубен Алькараас 14
Оскар Плано 10
87′ Тони Вилья 19
Даниэле Верде 11
64′ Фернандес Фернандес Борха 8
Серхио Гонтан Кеко 24
49′ 70′ Энес Унал 15
Дуйе Чоп 9
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 60′
23 Самюэль Юмтити
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
11 Усман Дембеле 76′
22 Артуро Видаль
7 Филиппе Коутинью 84′
14 Филипе Силва Малком
9 Луис Суарес 90′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
6 Угловые 10
13 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
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