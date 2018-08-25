«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Вальядолид»

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Прошла высокая передача Луиса Суареса к лицевой линии, Серхи Роберто головой скинул мяч на Усмана Дембеле, и француз ударом с вратарской не оставил шансов голкиперу соперника.

«Барселона» набрала 6 очков, в первом туре каталонская команда разгромила «Алавес» со счётом 3:0. У «Вальядолида» осталось одно очко, набранное по итогам матча с «Жироной» (0:0).