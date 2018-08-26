Футболисты «Порту» проиграли «Витории», ведя по ходу матча 2:0
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Порту» на своем поле проиграли «Витории» из Гимарайнша в матче третьего тура чемпионата Португалии, ведя по ходу игры со счетом 2:0.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Порту» на своем поле проиграли «Витории» из Гимарайнша в матче третьего тура чемпионата Португалии, ведя по ходу игры со счетом 2:0.
Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Порту» мячи забили Ясин Браими (37-я минута) и Андре Перейра (43). «Витория» ответила сопернику мячами Андре (63 — с пенальти), Тозе (76) и Дэвидсона (87).
В следующем туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет с «Морейренсе» 2 сентября.