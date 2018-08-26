Футболисты «Порту» проиграли «Витории», ведя по ходу матча 2:0

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Порту» мячи забили Ясин Браими (37-я минута) и Андре Перейра (43). «Витория» ответила сопернику мячами Андре (63 — с пенальти), Тозе (76) и Дэвидсона (87).