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01:30 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Порту» проиграли «Витории», ведя по ходу матча 2:0

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболисты «Порту» на своем поле проиграли «Витории» из Гимарайнша в матче третьего тура чемпионата Португалии, ведя по ходу игры со счетом 2:0.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У «Порту» мячи забили Ясин Браими (37-я минута) и Андре Перейра (43). «Витория» ответила сопернику мячами Андре (63 — с пенальти), Тозе (76) и Дэвидсона (87).

В следующем туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет с «Морейренсе» 2 сентября.

Витория Гимарайнш
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