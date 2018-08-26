СМИ: Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о продаже «Челси»

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Издание отмечает, что представители «Челси» обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу. При этом источник в футбольном клубе заявил, что «Челси» «не продается» и его «владелец не думает о продаже клуба».

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Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями». По данным Sunday Times, ранее российский бизнесмен отклонил предложение о покупке миноритарной доли в клубе, поступившее со стороны частной американской акционерной компании Silver Lake Partners.

В начале июня появилась информация, что богатейший предприниматель Великобритании Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением о приобретении «Челси» после того, как россиянину отказали в продлении инвестиционной визы. Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд фунтов ($28,5 млрд), решил, по данным газеты Daily Mail, купить известный лондонский клуб за 2 млрд фунтов ($2,68 млрд). Абрамович, как свидетельствует издание, подобное предложение отверг.