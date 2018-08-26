Тренер «Ювентуса» объяснил низкую результативность Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об адаптации новичка команды Криштиану Роналду в туринском клубе, передает «Советский спорт».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об адаптации новичка команды Криштиану Роналду в туринском клубе, передает «Советский спорт».
Португалец выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог. В игре против «Лацио» форвард сделал голевую передачу.
«Итальянский футбол сильно отличается от испанского, Роналду это понимает, и он адаптируется очень хорошо. Это очень скромный парень, я очень доволен его подходом», — приводит слова специалиста Football Italia.