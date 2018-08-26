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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Ювентуса» объяснил низкую результативность Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об адаптации новичка команды Криштиану Роналду в туринском клубе, передает «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

Португалец выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог. В игре против «Лацио» форвард сделал голевую передачу.

«Итальянский футбол сильно отличается от испанского, Роналду это понимает, и он адаптируется очень хорошо. Это очень скромный парень, я очень доволен его подходом», — приводит слова специалиста Football Italia.

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24 июля© Ньюстюб
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