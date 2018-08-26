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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Кроос может приехать в Беларусь, чтобы посетить концерт, написанный в его честь

Белорусский пианист Юрий Блинов написал концерт о полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе под названием «Concerto-Krooso». Он состоит из пяти частей, каждая из которых имеет конкретное название и связана с биографией полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала».

Источник: РИА "Новости"

Блинов рассказал, как продвигается идея приглашения немецкого полузащитника на концерт.

«Ситуация довольна сложная. Вся Германия долгое время была в шоке от выступления своей команды на чемпионате мира. Примерно месяц от немецкой стороны не было никаких известий. Только сейчас потихоньку возобновляем переговоры. Даже отец Тони Крооса — известный немецкий тренер Роланд Кроос подключился к этому процессу. По возможности он бы тоже хотел приехать в Минск на концерт. Скажу так: как только станет известна конкретная дата, я об этом моментально сообщу.

Личный разговор с Кроосом? Пока не было, мы с ним перекинулись парой сообщений в фэйсбуке. Самое сложное — найти дату, которая устроила бы всех. Все стороны согласны, но должно совпасть расписание Тони, моё, дирижера, оркестра и концертного зала. Задача непростая, но я совершенно уверен, что в недалеком времени мы её решим, — сказал Блинов в интервью by.tribuna.com.

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