Кроос может приехать в Беларусь, чтобы посетить концерт, написанный в его честь

«Ситуация довольна сложная. Вся Германия долгое время была в шоке от выступления своей команды на чемпионате мира. Примерно месяц от немецкой стороны не было никаких известий. Только сейчас потихоньку возобновляем переговоры. Даже отец Тони Крооса — известный немецкий тренер Роланд Кроос подключился к этому процессу. По возможности он бы тоже хотел приехать в Минск на концерт. Скажу так: как только станет известна конкретная дата, я об этом моментально сообщу.