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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВАР подарил «Барселоне» победу на минном поле

Судья отменил гол «Вальядолида» на 93-й минуте игры после просмотра видеоповтора. Каталонцы победили кастильцев на выезде 1:0.

Источник: Reuters

ЮБИЛЕЙ С ЛА ЛИГОЙ

«Вальядолид» и ла лига шагают нога в ногу — и клуб, и главный испанский футбольный турнир отмечают в этом сезоне 90-летие. Бело-фиолетовые старше — кастильская команда родилась 20 июня 1928 года, ла лига — 10 февраля 1929-го, но суть остается той же — нынче общий для всех юбилей. «Вальядолид» проводит 43-й по счету сезон в элите испанского футбола — логично, что история противостояний с «Барселоной» насчитывает на данный момент 42 парных свидания, и, если внимательно посмотреть на те встречи, что проходили за пределами столицы Каталонии, то в 42 домашних матчах против «Барсы» кастильцы одержали 12 побед, 10 раз сумели завершить встречи вничью и потерпели 20 поражений, а общая разность мячей 45−69 не в пользу’бело-фиолетовых.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Примечательно, что двенадцатая по счету кастильская победа пришлась на пока что последнюю встречу «Барсы» и «Вальядолида» на стадионе «Хосе Соррилья». Игра, прошедшая 8 марта 2014 года, выпала на одно из самых жарких противостояний в таблице ла лиги в этом десятилетии. Сине-гранатовые занимали второе место, на очко отставая от «Реала» и на два опережая «Атлетико» — победа над бело-фиолетовыми была нужна им как тень в летний зной, чтобы поддержать игровой ритм — но у хозяев были другие планы. В дебюте встречи Фаусто Росси вывел «Вальядолид» вперед, и, несмотря на все старания гостей, этот счет так и остался неизменным до финального свистка. Можно сказать, что это поражение стало началом конца для аргентинского тренера каталонцев Таты Мартино, который позволил команде безвольно завершить борьбу во всех турнирах, в которых она принимала участие. Через несколько недель после поражения в Вальядолиде «Барса» сдалась «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ, уступила в финале Кубка Испании «сливочным» и не сумела обыграть все тех же «матрасников» дома в последнем туре чемпионата, чтобы взять «золото», сыграв вместо этого вничью и отдав титул команде Диего Симеоне.

300 МАТЧЕЙ ПИКЕ

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С тех пор прошло четыре с половиной года, «Вальядолид» успел нырнуть в пучину сегунды и выбраться оттуда по итогам прошлого сезона, пройдя сквозь жерло стыковых матчей, а «Барса» изменилась практически полностью и готова была рассчитаться с хозяевами за негостеприимное обращение в последней встрече. Особенное значение матч приобретал для Жерара Пике — игра на «Хосе Соррилье» должна была стать для него 300-й в ла лиге. Баланс каталонского защитника впечатляет: 220 побед, 54 ничьих и 25 поражений. В одну из трех корзин по итогам матча в Вальядолиде должно было упасть еще одно очко.

МИННОЕ ПОЛЕ-ОГОРОД

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С первых же минут болельщикам «Барселоны» стало тревожно: играть на таком минном поле-огороде тяжело, выигрывать — еще сложнее. С газоном в Вальядолиде были серьезные проблемы — если в последний свой визит каталонцы жаловались на то, что трава была высокой и сухой, то теперь можно было сетовать на то, что на газоне «Хосе Соррильи» либо сажали картошку, либо закапывали мины. Проплешины виднелись тут и там, мяч двигался хуже обычного, игроки норовили споткнуться о выдернутые куски земли.

ГОЛ ДЕМБЕЛЕ

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Целый час игрового времени гости ничего не могли поделать с новичками примеры — вязкая игра вынуждала их концентрироваться на атаке, не забывая об обороне: Тер Штеген, конечно, скучал, но в редких выпадах «Вальядолида» ему приходилось просыпаться. Первый тайм обошелся без голов, зато в середине второго классной и своевременной скидкой от Серджи Роберто воспользовался Усман Дембеле, в касание прошивший бывшего голкипера «Барсы» Жорди Масипа.

ПОМОЩЬ ВИДЕОАССИСТЕНТА

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Хозяева не опустили рук, продолжили искать свой шанс у чужих ворот, и на 93-й минуте, показалось, получили вознаграждение — Кеко головой поразил цель после кросса с левого фланга. Но судья усомнился, обратился к помощи ВАР, и в итоге отменил гол, определив положение вне игры у футболиста «Вальядолида». Несмотря на все старания, большего бело-фиолетовые достичь не смогли — «Барса» рассчиталась с кастильцами за поражение в 2014 году и продолжила защиту чемпионского титула второй победой в двух турах.

300-я игра Пике в ла лиге оказалась праздничной.

Вальядолид 0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
25.08.2018, 23:15 основной раунд: 2-й тур Jose Zorrilla
Главные тренеры
Гонсалес Сориано Серхио Эрнесто Вальверде
Голы
11 Усман Дембеле (Серхи Роберто) 57′
Составы
Хорди Масип 1
Хави Мойяно 17
Начо Мартинес 22
Франсиско Кико Оливас 4
Фернандо Калеро 5
Ануар 23
Рубен Алькараас 14
Оскар Плано 10
87′ Тони Вилья 19
Даниэле Верде 11
64′ Фернандес Фернандес Борха 8
Серхио Гонтан Кеко 24
49′ 70′ Энес Унал 9
Дуйе Чоп 20
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике 60′
23 Самюэль Юмтити
10 Лионель Месси
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
11 Усман Дембеле 76′
22 Артуро Видаль
7 Филиппе Коутинью 84′
14 Филипе Силва Малком
9 Луис Суарес 90′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
6 Угловые 10
13 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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