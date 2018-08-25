ВАР подарил «Барселоне» победу на минном поле
Судья отменил гол «Вальядолида» на 93-й минуте игры после просмотра видеоповтора. Каталонцы победили кастильцев на выезде 1:0.
Судья отменил гол «Вальядолида» на 93-й минуте игры после просмотра видеоповтора. Каталонцы победили кастильцев на выезде 1:0.
«Вальядолид» и ла лига шагают нога в ногу — и клуб, и главный испанский футбольный турнир отмечают в этом сезоне 90-летие.
Примечательно, что двенадцатая по счету кастильская победа пришлась на пока что последнюю встречу «Барсы» и «Вальядолида» на стадионе «Хосе Соррилья». Игра, прошедшая 8 марта 2014 года, выпала на одно из самых жарких противостояний в таблице ла лиги в этом десятилетии.
С тех пор прошло четыре с половиной года, «Вальядолид» успел нырнуть в пучину сегунды и выбраться оттуда по итогам прошлого сезона, пройдя сквозь жерло стыковых матчей, а «Барса» изменилась практически полностью и готова была рассчитаться с хозяевами за негостеприимное обращение в последней встрече. Особенное значение матч приобретал для Жерара Пике — игра на «Хосе Соррилье» должна была стать для него 300-й в ла лиге. Баланс каталонского защитника впечатляет: 220 побед, 54 ничьих и 25 поражений. В одну из трех корзин по итогам матча в Вальядолиде должно было упасть еще одно очко.
С первых же минут болельщикам «Барселоны» стало тревожно: играть на таком минном
Целый час игрового времени гости ничего не могли поделать с новичками примеры — вязкая игра вынуждала их концентрироваться на атаке, не забывая об обороне: Тер Штеген, конечно, скучал, но в редких выпадах «Вальядолида» ему приходилось просыпаться. Первый тайм обошелся без голов, зато в середине второго классной и своевременной скидкой от Серджи Роберто воспользовался Усман Дембеле, в касание прошивший бывшего голкипера «Барсы» Жорди Масипа.
Хозяева не опустили рук, продолжили искать свой шанс у чужих ворот, и на 93-й минуте, показалось, получили вознаграждение — Кеко головой поразил цель после кросса с левого фланга. Но судья усомнился, обратился к помощи ВАР, и в итоге отменил гол, определив положение вне игры у футболиста «Вальядолида». Несмотря на все старания, большего
300-я игра Пике в ла лиге оказалась праздничной.
|Вальядолид
|
0:1
Первый тайм: 0:0
|Барселона
|Гонсалес Сориано Серхио
|Эрнесто Вальверде
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)